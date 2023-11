In einem Interview sprach unter anderem U2-Frontsänger Bono über das kommende Album der Rockband. "Ich möchte einfach großartige Songs schreiben, denn damit hat U2 angefangen - mit großen Refrains und klaren Ideen", erklärte er.

Er hat klare Vorstellungen: Zuletzt veröffentlichten U2 mit "Songs Of Surrender" im März ein Album, auf dem die irische Rockband Songs aus ihrer Bandgeschichte neu interpretierte, die Band arbeitet derweil aber bereits an einem neuen Album. Was die Fans erwartet? Vor über einem Jahr verriet Frontsänger Bono, dass es sich dabei um "ein lautes, kompromissloses, unvernünftiges Gitarrenalbum" handelt wird. Nun ging der Musiker genauer auf seine damalige Aussage ein.

Der 63-Jährige erklärte gegenüber dem MOJO-Magazin: "Ich habe es ohne Diskussion als 'eine unvernünftige Gitarrenplatte' angekündigt. Und Edge rief mich an und fragte: 'Wie unvernünftig?' Und ich sagte: 'So unvernünftig, wie du bereit bist, es zu nehmen.'"

Bono will "große Refrains und klare Ideen"

Zudem glaube er "nicht, dass die Welt auf das nächste U2-Album wartet". Bono: "Ich denke, wir müssen ihnen einen Grund geben, sich dafür zu interessieren. Ich möchte einfach großartige Songs schreiben, denn damit hat U2 angefangen - mit großen Refrains und klaren Ideen."

Im Interview äußerte sich auch Bassist Adam Clayton zum kommenden Album: "Wir drehen die Verstärker auf. Ich denke, dass der Rock, mit dem wir alle als 16- und 17-Jährige aufgewachsen sind, diese Rohheit dieser Patti-Smith- und Iggy Pop-Platten ... diese Art von Power ist etwas, an das wir gerne wieder anknüpfen würden."

Zuvor sprach die Band mit Zane Lowe über das neue Projekt. Die Musiker würden "erstaunliche neue Songs" in der Mache haben, die "bald" fertig sein werden. "Ich sage euch, wir haben ein paar tolle neue Songs. Wirklich aufregend", sagte Gitarrist David Howell Evans, der unter seinem Spitznamen "The Edge" bekannt ist.