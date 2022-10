Seit einigen Wochen sorgt der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini für Demonstrationen und Proteste im Iran. Nun solidarisieren sich deutsche Promis mit den iranischen Frauen.

Diese Nachricht schockierte die ganze Welt: Mahsa Amini wurde im Iran von der Polizei verhaftet, weil sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch nicht richtig trug. Während der Inhaftierung starb die 22-Jährige, seitdem herrschen Proteste und Demonstrationen im Iran. Auch andere Länder unterstützt die iranische Bevölkerung - deutsche Stars stellen sich nun öffentlich hinter die iranischen Frauen.

"Jede Stimme ist so wichtig"

Mehr als 150 Promis nahmen an der Kampagne "#WeAreYourVoice" teil, darunter auch Jasmin Tabatabai, Riccardo Simonetti, Ruth Moschner, Jürgen Vogel und Frederick Lau. Viele Stars teilten das Video auf ihren Social Media-Profilen: "Seit vier Wochen kämpfen die mutigen Menschen im Iran um fundamentale Menschenrechte. Wir dürfen sie nicht alleinlassen", erklärt Tabatabai gegenüber der "Bild am Sonntag".

"Danke an alle Menschen da draußen, die Solidarität zeigen & vor allem Danke an alle Menschen im Iran, die auf die Strassen gehen & mit Einsatz ihres Lebens für eine bessere Welt kämpfen", schrieb Schauspielerin Pegah Ferydoni auf Instagram. Die Moderatorin Ruth Moschner, die derzeit im Rateteam von "The Masked Singer" (samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) sitzt, bat ihrer Follower das Video zu teilen, "denn jede Stimme ist so wichtig".