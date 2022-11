"Wir haben es geschafft!", jubelt Floor Jansen bei Facebook: "Vor etwas mehr als 3 Wochen bin ich von unserer Lateinamerika-Tournee zurückgekehrt, weil ich mich einer Operation zur Entfernung meines Brustkrebses unterziehen musste." Am Sonntag stand die 41-jährige Frontfrau der Metalband Nightwish erstmals wieder auf der Bühne: "Was für ein unglaubliches Gefühl! Ich danke euch allen noch einmal, wirklich. Heute Abend, ausverkaufte Londoner Wembley Arena!!!!"

Bereits am Freitag hatte Jansen ihre Genesung verkündet: "Großartige Neuigkeiten! Ich bin krebsfrei", twitterte sie: "Bei der Operation wurde alles Krebsartige entfernt und es hat sich nicht ausgebreitet!" Im Februar werde sie sich nun einer lokalen Strahlentherapie unterziehen, "um sicherzustellen, dass alles draußen bleibt". Ihre Energie käme zwar erst langsam zurück, doch die anstehenden Konzerte würden ihr den nötigen Schub geben, so Jansen.

I’m getting my energy back after the surgery and feel a huge relief to know it was successful! I’m not back to a 100% but I have no doubt the shows will give me the power push I need to rock with all of you on the upcoming European tour 🤘🏻