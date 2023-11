Nach 14 Jahren Pause kehrt Frontfrau Beth Ditto gemeinsam mit ihrer Band Gossip zurück: Am Freitag feiert eine neue Single Release, ein neues Album soll im März 2024 folgen.

Mit Songs wie "Heavy Cross" und "Standing In The Way Of Control" begeisterte die Dance-Punk-Band Gossip ihre Fangemeinde - bis vor rund 14 Jahren. Dann wurde es still um Sängerin Beth Ditto (42) und ihre Kollegen. Nun feiert die Band ein Comeback und kündigt ein neues Album an. Die neue Single "Crazy Again" ist bereits seit Freitag, 17. November, auf dem Markt und handelt laut Ditto davon, "verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen".

Am 22. März 2024 soll das Album "Real Power" veröffentlicht werden, wie Sony Music Germany nun bekannt gab. Rick Rubin ist als Produzent mit an Bord - wie bereits bei dem Album "Music For Men" (2009). "Als wir begannen, ging es bei Gossip viel darum, wegzulaufen - das war immer Teil der Musik", erklärt Ditto. "Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts, und wir haben uns da rausgeholt." 20 Jahre später, immer noch gemeinsam Musik zu machen, sei einfach unglaublich.

Weltweit verkaufte Gossipüber zehn Millionen Platten. Die 42-jährige Sängerin Beth Ditto gilt bis heute als globale Ikone und Wegbereiterin in den Bereichen Musik, Mode, Feminismus und LGBTQIA+.