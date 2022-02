Kehrt Tom Holland noch einmal als Spider-Man zurück oder legt er das Kostüm des Spinnenmanns ab? Ob der Schauspieler nach dem Mega-Erfolg von "Spider-Man: No Way Home" noch einmal als Superheld auftritt, ist noch unklar, wie der 25-Jährige nun bestätigte.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von "Spider-Man: No Way Home" wird es auf jeden Fall neue Kino-Abenteuer mit dem beliebten Spinnenmann geben, so viel steht fest. Das bestätigte die Produzentin des Superhelden-Franchise, Amy Pascal, gegenüber "Entertainment Weekly". Weniger eindeutig ist die Besetzung der beliebten Figur. Ob Tom Holland nach drei Filmen noch einmal den ikonischen rot-blauen Anzug überzieht, bleibt weiter offen.

"Wir haben Gespräche über die mögliche Zukunft von Spider-Man geführt, aber im Moment sind es nur Gespräche", verriet Holland. "Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht." Was Marvel-Boss Kevin Feige, Sony-Chef Tom Rothman und Produzentin Pascal über seine Perspektive als Spider-Man denken, wisse er nicht, räumte der Schauspieler ein. Momentan denke er aber ohnehin nicht zu viel über die Zukunft nach, sagte der 25-Jährige. Stattdessen genieße er es, "auf der Welle des Erfolgs" zu reiten, die der aktuelle Kino-Blockbuster ausgelöst hatte. Außerdem ist Holland ab 17. Februar in der Games-Adaption "Uncharted" in einem weiteren, lange erwarteten Kinokracher zu sehen.

"Spider-Man: No Way Home" ist erfolgreicher als "Harry Potter" und "Titanic"

Der Kinostart von "Spider-Man: No Way Home" Mitte Dezember des vergangenen Jahres war Balsam auf die von der Pandemie gebeutelte Kinobranche: Binnen der ersten fünf Tage spielte der Actioner allein in den USA satte 253 Millionen Dollar ein. Damit legte der Film von Regisseur Jon Watts den besten Start seit Beginn der Corona-Pandemie hin. Weltweit spielte das Abenteuer des Spinnenmanns schon mehr Geld an den Kinokassen ein als etwa "Titanic" oder der besucherstärkste Teil der "Harry Potter"-Filmreihe, "Die Heiligtümer des Todes - Teil 2".

"Spider-Man: No Way Home" ist der dritte und letzte Teil der "Homecoming"-Trilogie, die 2017 ihren Anfang nahm. Peter Parker (Tom Holland. versucht mit der Hilfe von Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), das Geheimnis um seine wahre Identität wieder herzustellen, nachdem sie im vorangegangenen Film "Spider-Man: Far From Home" (2019) gelüftet worden war. Doch Dr. Stranges Zauber geht schief, das Multiversum gerät außer Kontrolle und reißt ein Loch in die Welt, in der Peter lebt.