Der Hype um "Wir sagen danke schön" von den Flippers erreicht ein neues Level: Dank Eishockey-Spieler Luca Hauf kann man das Lied jetzt auch als Torhymne im nordamerikanischen Eishockey hören. Ein entsprechener Ausschnitt wurde von der NHL geteilt.

Der Puck landet im Netz, eine Sirene ertönt - und dann: "Wir sagen danke schön, 40 Jahre die Flippers!" Der Hype um den Flippers-Hit "Wir sagen danke schön" ist nun auch im nordamerikanischen Eishockey angekommen. Wie es dazu kam: Luca Hauf, deutscher Spieler beim kanadischen WHL-Club (Western Hockey League) Edmonton Oil Kings, hat den besagten Schlager als seine Torhymne ausgewählt.

Zur "Wir sagen danke schön"-Premiere kam es kürzlich, als Hauf in seinem vierten Spiel für die Oil Kings (gegen die Regina Pats) seinen ersten Treffer erzielte. Hauf sang beim Jubeln sogar mit, während der Song abgespielt wurde - sehr zum Amüsement der TV-Kommentatoren, die sich lachend über "great stuff" ("tolles Zeug") freuten. Die NHL teilte einen entsprechenden Ausschnitt über die sozialen Medien.

"Weltklasse": Olaf der Flipper bedankt sich bei Luca Hauf

Dass "Wir sagen danke schön" inzwischen sogar im nordamerikanischen Spitzensport angekommen ist, ging auch an Olaf Malolepski alias Olaf der Flipper nicht unbemerkt vorüber. Unter einem entsprechenden Facebook-Post der NHL kommentierte der 76-Jährige: "Weltklasse!!!!! Ich sage Dankeschön." Dahinter setzte er ein Herzchen-Emoji.

Der Titel "Wir sagen danke schön" ist bereits 13 Jahre alt; die inzwischen aufgelösten Flippers nahmen den Song seinerzeit auf, um sich nach 40 Jahren auf der Bühne für die anhaltende Unterstützung ihrer Fans zu bedanken. Zum Hit wurde das Lied aber erst in diesem Sommer, nachdem einige DJs es wiederentdeckt hatten - der Schlager lief auf diversen Partys, vor allem auch am Ballermann. Womöglich hört man ihn demnächst auch noch öfter in der NHL: Luca Hauf, der 2021 als Rookie des Jahres ausgezeichnet wurde und kürzlich von den Krefeld Pinguinen nach Edmonton wechselte, gilt als große deutsche Eishockey-Hoffnung.