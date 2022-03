In einem Instagram-Video verkünden Mila Kunis - selbst in der Ukraine geboren - und Ashton Kutcher bereits 30 Millionen Dollar an Spenden für Kunis' Geburtsland gesammelt zu haben. Das Hollywood-Paar verspricht: Die Arbeit ist noch nicht getan.

Die Welle der Solidarität hat auch die Hollywoodstars überrascht: Nachdem die Hollywoodstars Mila Kunis und Ashton Kutcher auf einer Go-Fund-Me-Seite zu Spenden für die vom Krieg schwer getroffene Ukraine aufgerufen haben, teilten sie ihren Erfolg nun in einem Instagram-Video mit. "Wir sind überwältigt", fasst Kunis im Clip die Resonanz auf den Spendenaufruf zusammen. Über 30 Millionen Dollar wurden bereits gesammelt, mehr als 65.000 Menschen hätten sich bereits an der Aktion beteiligt.

Kunis, die selbst in der Ukraine zur Welt kam, stellte klar, dass diese Summe das Problem noch lange nicht löse. Doch die gemeinsame Kraftanstrengung werde vielen Menschen helfen, die in eine ungewisse Zukunft blicken. "Unsere Arbeit ist noch nicht getan", unterstrich auch Kutcher. Die maximale Wirkung der Kampagne sei das Ziel des Paars.

Außerdem teilten der 44-Jährige und die 38-Jährige mit, wohin bereits Geld geflossen sei: Spenden erreichten demnach bereits die Übernachtungsplattform Airbnb sowie die Spedition Flexport. Diese Unternehmen könnten nun bereits handeln. Das Versprechen: "Wir werden jeden Dollar so behandeln, als ob er aus unserer eigenen Tasche käme." Laut Mila Kunis sei dies "erst der Anfang einer sehr, sehr langen Reise". Die beiden rufen zu weiteren Spenden auf.

Invasion sei "ungerechter Angriff auf die Menschlichkeit"

Auf der Spendenseite gibt es mehr Informationen zu Kunis' Verbindung in die Ukraine. 1983 sei sie in der Stadt Chernivtsi geboren worden, 1991 mit ihrer Familie in die USA gekommen. Heute sei sie "stolze Ukrainerin", wenngleich sie sich immer als US-Amerikanerin gefühlt habe. Für die Schauspielerin ist die russische Invasion in ihr Geburtsland ein "ungerechter Angriff auf die Menschlichkeit".