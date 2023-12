Im September 2023 wurde zum Entsetzen der Fangemeinde bekannt, dass Tele 5 nach elf Jahren nicht mehr "SchleFaZ" ausstrahlen wird. Doch nun die gute Nachricht: Ein neuer Sender wird die Kultreihe mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten übernehmen.

Seit 2013 präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten "Die schlechtesten Filme aller Zeiten", kurz "SchleFaZ" - und das mit viel Humor und Charme. Die Reihe mit den miesen Movies entwickelte sich schnell zum Kult, deswegen war es für viele Fans ein Schock, als verkündet wurde, dass der Privatsender Tele 5 die Sendung nach fast elf Jahren nicht mehr ausstrahlen wird. Zum Jahresende gibt es nun tolle Nachrichten: Die Kultreihe wird ab 2024 von Sendern der RTL-Gruppe übernommen.

Wie der Sender verkündete, wird "SchleFaZ" nächstes Jahr bei NITRO und RTL+ weitergehen. Die genaueren Ausstrahlungstermine gibt RTL erst 2024 bekannt. "Ich bin überglücklich, dass unsere wundervoll verrückte Show nach ihrem vorläufigen Ende nun doch weitergehen kann!", freute sich Oliver Kalkofe, "wir haben die besten und treuesten Fans der Welt, und mit NITRO und RTL+ haben wir die idealen Partner für unsere kreativen Vorstellungen gefunden."

"Herzlich willkommen bei NITRO und RTL+, lieber Oliver und lieber Peter!"

Dem stimmte auch sein langjähriger Kollege Peter Rütten zu: "Wir sind unglaublich dankbar." Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland, äußerte sich ebenfalls zu den Neuigkeiten: "Herzlich willkommen bei NITRO und RTL+, lieber Oliver und lieber Peter!". Das gesamte Team freue sich "auf neue, unterhaltsame Highlights aus dem unerschöpflichen Reservoir des Trashfilm-Genres".

In der satirischen Filmreihe werden hauptsächlich B-Movies, die sich durch besonders schlechte Machart oder unfreiwillig komische Einfälle auszeichnen, von Oliver Kalkofe und Peter Rütten vorgestellt, mit Kommentaren versehen und auf originelle Weise präsentiert. Die Premiere fand am 26. Juli 2013 auf Tele 5 statt. An Silvester wird noch eine Art Best-of-Ausgabe der Reihe ausgestrahlt.