Zwangspause für den "Boss": Im September muss sich Bruce Springsteen auf Anraten seiner Ärzte von der Bühne fernhalten. Auf seiner Website verlieh der Musikstar seiner Enttäuschung über die abgesagten Konzerte nun Ausdruck.

Auch der Körper eines gestählten Rockstars braucht manchmal eine Verschnaufpause - selbst, wenn sie in diesem Fall alles andere als geplant ist: Auf seiner Website hat Bruce Springsteen bekannt gegeben, dass er die geplanten US-Konzerttermine im September nicht wahrnehmen kann. Grund sind Zweifel von Ärzten an der Auftrittsfähigkeit des Rockstars. Aktuell muss sich der 73-Jährige wegen Magengeschwüren behandeln lassen. Um sich davon zu erholen, müsse er acht Konzerte verschieben, so der "Boss".

"Hier in der E Street sind wir untröstlich, dass wir diese Shows verschieben müssen. Zuerst entschuldigen wir uns bei unseren fabelhaften Fans in Philadelphia, die wir vor ein paar Wochen verpasst haben. Wir werden diese Shows nachholen und dann noch ein paar mehr", schrieb Springsteen im Namen aller Musiker der E Street Band auf seiner Website. "Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung. Wir hatten einen Riesenspaß bei unseren US-Shows und freuen uns auf weitere tolle Zeiten. Wir sind bald wieder da."

Allen Fans, die für die nun verschobenen Konzerte bereits Tickets gekauft hatten, versicherte der Rockstar, sie alsbald über die Neuansetzung der Termine zu informieren. Sobald Springsteen wieder genesen ist, erwarten ihn im November acht Konzerte in Kanada, ehe er nochmals sechsmal in den USA auf der Bühne steht. Die Nordamerika-Tour schließt an Auftritte in Europa an, die die Musiklegende in diesem Jahr auch nach München und Hamburg geführt hatten. 2024 soll es mit weiteren Stationen weitergehen. Aber vorerst steht Springsteens Genesung im Vordergrund.