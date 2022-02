Gleich mehrere Mitglieder des "Let's Dance"-Teams sorgen sich um Angehörige in Russland und der Ukraine. Doch vor allem will das Format in der ersten Wettbewerbs-Show "Unterhaltung bieten". Dazu geben die Profis bei RTL ihr Bestes - auch der frisch genesene Joachim Llambi.

"Was für eine Stimmung!" Nach dem durch eine RTL-Sondersendung zum russischen Angriff auf die Ukraine verspäteten Showbeginn schwelgte "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski erstmal in Festlaune. Zweifellos war es wohltuend, die Tanzdarbietungen erstmals wieder vor Publikum zu sehen, dazu noch mit "Dancing Star 2017" Swarovski als Hauptfigur des Openings.

Ob die vielen blau-gelben Scheinwerfer gezielte Untermalung waren, wurde nicht ganz klar. Auch Daniel Hartwichs Statement zur Lage fiel denkbar knapp aus: "Wir verschließen unsere Augen nicht, und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen unserer Tänzer in der Ukraine und Russland. Trotzdem wollen wir heute Abend Unterhaltung anbieten." The Show Must Go On! Und so zeigten sowohl Jurymitglied Motsi Mabuse, deren Schwiegereltern in der Ukraine leben, als auch Publikumslieblinge wie Vadim Garbuzov ("Meine Oma muss sich im Bunker schützen", erzählte er RTL kurz zuvor), Evgeny Vinokurov, Malika Dzumaev sowie Renata und Valentin Lusin bewundernswerte Professionalität.

"Bitte immer negativ"

Auch Juror Joachim Llambi wäre es nicht zu verdenken gewesen, wenn er nach seiner frisch überstandenen Corona-Infektion erstmal geruht hätte. Doch Daniel Hartwich gab ihm einen eindeutigen Auftrag. "Bleiben Sie künftig bitte immer und überall negativ. Der mittelmäßig attraktive Isländer konnte Sie nicht ersetzen", spielte der Moderator auf den kurzfristigen Jury-Einsatz von Rúrik Gíslason in der Kennenlernshow an.

Aus dieser hatten Amira Pocher und Massimo Sinató eine Wildcard mitgebracht, die sie die erste Wettbewerbsshow zwar nicht entspannt (Amira: "Eigentlich dachte ich immer, dass ich sportlich bin"), aber immerhin ohne Zittern absolvieren ließ. Eine Art "PCR-Freiticket" hatte wiederum Hardy Krüger Jr.: Der Schauspieler ist Corona-infiziert und kann erst kommende Woche mit dem Training beginnen.

"Frisurentechnisch näherst du dich Massimo und seinem Hund"

Amira Pocher schlug sich bei der Salsa wacker und ziemlich sexy (Motsi Mabuse: "Ich mag deine Wildheit, aber du musst mehr trainieren"). Joachim Llambi bemängelte bei der "faulen Socke" die nachlässige Fußarbeit. Die Beobachtungen ihres Ehegatten aus der Reihe blieben im Vergleich eher oberflächlich: "Frisurentechnisch näherst du dich Massimo und seinem Hund." Grundsätzlich war Oliver Pocher jedoch zufrieden mit ihrem Styling: "Immerhin kommt jetzt jeden Freitag eine andere Frau nach Hause."

Selbst enge Bekannte dürfte derweil Paradiesvogel Jorge González mit seiner Augen-Deko verschreckt haben: Wie er seine Pupillen auf Stecknadelgröße reduzieren konnte, weiß nur sein Stylist, und wie viel Flechtarbeit in seinem Strick-Iro steckt, der zuständige Friseur. Seine Wertung für Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgensteins Cha Cha Cha war jedoch eindeutig: "Du brauchst mehr Energie und Bewegung da unten und mehr cuban motion in der Körpermitte." "Lilly ist strebsam und muss mit ihrem langen Körper mehr arbeiten", versprach ihr "fescher" (Sayn-Wittgenstein) Tanzpartner Andrzej Cibis. Doch dazu wird es leider nicht kommen: Sie waren das erste Paar, das am Schluss gehen muss.

"Let's Dance"-Publikumsliebling schrammt haarscharf am Ausscheiden vorbei

Dieser Kelch ging haarscharf an einer dreifachen "Let's Dance"-Gewinnerin vorbei: "General" Ekaterina Leonova tanzt diesmal mit dem sehr lustigen und noch sympathischeren Comedian Bastian Bielendorfer, für den das Wort "Körperhorst" erfunden zu sein scheint. "Die einen können tanzen, die anderen müssen beten", fasste Joachim Llambi seine Wertung des Quickstep zu "Millionär" von den Prinzen zusammen: "Aber so viele Kerzen kann Ekaterina gar nicht anzünden." "Du hast angefangen, ein Ende gefunden, und dazwischen ist was passiert", versuchte Motsi Mabuse ihren Eindruck zu sortieren.

Am Schluss stand mit acht Punkten das niedrigste Voting des Abends auf der Wertungstafel. Doch die Zuschauer wollten die beiden wieder sehen - ebenso das Akrobatik-Paar Timur Ülker und Kathrin Menzinger, das mit einem schönen Langsamen Walzer bestach. Dem von ihm als "Galopper des Jahres" bezichtigen Schauspieler empfiehlt der "Ossendorfer Kellen-Adel" (Hartwich) "mehr Spritzigkeit beim Heben und Senken".

Richtig begeistert war die Jury an diesem Abend von Paralympics-Sportler Matthias Mester, der seinen Cha Cha Cha zu "Giant" als "Attacke" versteht: "Das braucht diese Show", lobte Llambi. Im Training mit der 30 Zentimeter größeren Renata "Granata" Lusin hatte sich die fehlende Augenhöhe ("Du schaust mir immer auf die Brust!") noch als Thema erwiesen, aber auf dem Parkett erzielte das ungleiche Paar mit 22 Punkten die beste Wertung - inklusive überraschender Hebefigur am Schluss. Herz- (und Augen-)erwärmende Unterhaltung: Sie darf definitiv auch in diesen Tagen stattfinden.