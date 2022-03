Was passiert mit unserem Planeten, wenn sich das Klima verändert? In "Wissen vor acht - Erde" zeigt Eckart von Hirschhausen künftig unsere Erde aus einem neuen Blickwinkel und will dabei mehr Umweltbewusstsein schaffen.

Ein Format, wie auf seinen Leib geschneidert: Dr. Eckart von Hirschhausen spricht ab 9. März jeweils mittwochs, 19.45 Uhr, in einer neuen Rubrik der ARD-Sendung "Wissen vor acht" über unseren Planeten. "Für mich erfüllt sich mit 'Wissen vor 8 - Erde' ein Traum, denn seit drei Jahren engagiere ich mich auf vielen Ebenen für das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheit", erklärt Hirschhausen. "Damit haben wir auch im Ersten mit dem Thema 'Planetare Gesundheit' eine Alleinstellung." "Meine Spezialität und mein Herzensanliegen" Zwar gebe es bereits "viele gute Gesundheitsformate und auch viele Umweltthemen", wie der 54-Jährige betont, "aber zeigen zu können, wie eng die medizinischen Bedrohungen und auch die Lösungen miteinander zusammenhängen, ist meine Spezialität und mein Herzensanliegen". In insgesamt 20 wöchentlichen Episoden will der promovierte Mediziner und Entertainer die Welt aus einer neuen Perspektive zeigen und dabei auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. "Auf einen Satz gebracht: Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde", so Hirschhausen. "Klimazwerg Deutschland?", "Zeckenalarm durch Klimakrise", "Eine Handvoll Erde" und "Gib Gummi!" lauten die Titel der ersten vier Ausgaben, in denen der Moderator auf bislang eher unbekannte Auswirkungen der Klimakrise eingeht und mit weitverbreiteten Mythen aufräumt. Zuvor hatte Hirschhausen mit "Wissen vor acht - Erde" im Rahmen der letzten ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" im vergangenen November erfolgreich Premiere gefeiert. Übrigens: Der Arzt und Wissenschaftsjournalist erhielt kürzlich an der Phillips-Universität-Marburg einen Professoren-Titel verliehen.