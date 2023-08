Die gamescom gilt noch immer das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele. Wie im Vorjahr können Spielefans sowohl live in Köln mitfeiern als auch das Geschehen online mitverfolgen. Das Wichtigste im Überblick.

Die gamescom öffnet wieder ihre Pforten: Vom 24. bis 27. August können Besucher und Besucherinnen aus der ganzen Welt in Köln wieder die nahe und ferne Zukunft der Computer- und Videospiele hautnah erleben. Die Tage zuvor sind dem Fachpublikum und der großen Eröffnungsshow vorbehalten. Wie im Vorjahr findet das Event sowohl als Live-Veranstaltung vor Ort statt als auch online für Zuschauer daheim auf gamescom.now. Nachdem zuvor die E3-Messe ausgefallen war, kommt der gamescom besondere Bedeutung zu.

Erfolgreiches Comeback: Die gamescom wächst wieder

Nach den mageren Pandemie-Jahren kommt die Publikumsmesse offenbar wieder auf die Beine. "Vergangenes Jahr konnte die gamescom dank ihrer einmaligen Community und starken Unterstützung vieler Games-Unternehmen ein großartiges Comeback feiern. Dieses Jahr setzen wir mehrfach einen obendrauf", erklärt Tim Endres, Director gamescom bei der Koelnmesse. Er freut sich, dass "dieses Jahr große Unternehmen dabei sind, die die letzten Jahre pausiert haben".

Die Veranstalter verkünden erfreut mehr Aussteller als im Vorjahr sowie einen Zuwachs der Ausstellungsfläche um 10.000 Quadratmeter auf 230.000 Quadratmeter. Ein Rekord in der Geschichte der gamescom. Mit Ausstellern aus 60 Ländern und 33 Länderpavillons aus 26 Ländern ist zudem die Internationalität im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen.

Was sind die Highlights der gamescom?

Ein Höhepunkt der gamescom 2023 wird wie im Vorjahr die Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live am 22. August sein. Für die große Reichweite des Formats sorgt der renommierte Produzent und Host Geoff Keighley - und die Gewissheit, dass an diesem Abend spannende Enthüllungen geboten werden - von Ankündigungen über Gameplay-Einblicke bis zu Talks mit Prominenten aus der Gaming-Branche. Ein von Keighley bei X geteilter Teaser deutet auf Games wie "Call of Duty: Modern Warfare 3", "Alan Wake 2", "Assassin's Creed Mirage", "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", "Lords of the Fallen", "Sonic Superstars" und "Mortal Kombat 1" hin. Unter anderem auf Twitch und YouTube wird das Event garantiert von einem Millionenpublikum aus der ganzen Welt mitverfolgt. Im Vorjahr waren es 13 Millionen Views.

Beliebt ist auch das von IGN produzierte gamescom studio, welches tagesaktuell über das Geschehen verfolgt und per Streaming weltweit verfolgt werden kann.

Während die Business Area der Treffpunkt für Branchenvertreter ist, wird die Entertainment Area für alle geöffnet. Eine Gelegenheit, viele neue Spiele zum ersten Mal hautnah zu sehen. Abseits der großen Blockbuster kommen Indie-Fans bei der Indie Area auf fast 1.600 Quadratmetern auf ihre Kosten. Unter anderem in der Indie Arena Booth vertreten: Deck13, Raw Fury, Playstack, Phoenixx Inc. und Fireshine Games. Flankiert wird der Indie-Bereich vor Ort von einem Angebot für Daheim: Auf Steam gibt es ein Demo-Event, bei dem Spieler die Games ausprobieren können. Auch ein der kuratierter Livestream bringt die Indie Arena Booth nach Hause.

Die Retro-Area bietet Nostalgikern über 200 Konsolen, Heimcomputer und Automaten aus vier Jahrzehnten Gaming-Geschichte. Cosplayer freuen sich auf das gamescom Cosplay Village. In der Event Area warten eSports-Events und große Shows, die live vor Ort am beeindruckendsten wirken, aber auch online zu sehen sind. Der Bereich Family & Friends widmet sich speziell den familienfreundlichen Spiele-Themen. Last not least: Wer selbst von einer Karriere in der Branche träumt, kann sich auf dem gamescom Campus über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

✈️ Tuesday, I'm headed to Germany to host @gamescom Opening Night Live!



Here's the hype trailer I edited to get us ready for a big night of games: Alan Wake 2, Mortal Kombat 1, COD: MW3, Cyberpunk and many others.



Streaming live at 8p CET/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/1r4jnz11RF — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2023

Was sind die Trends und das Motto der diesjährigen Messe?

Das Leitthema der Messe ist in diesem Jahr: "Weltklasse Games". Damit will die gamescom die Tatsache feiern, dass Video- und Computerspiele rund drei Milliarden Menschen weltweit verbinden. "Damit sind Games längst zu einem Weltkulturmedium geworden, das rund um die Erde ganze Generationen prägt", heißt es in der offiziellen Erklärung. Die Games-Branche setze nicht nur kulturell, sondern auch technologisch die wichtigsten Trends, etwa bei Virtueller Realität, 3D-Technologien oder auch Künstlicher Intelligenz. Das Leitthema will die kulturelle und technologische Bedeutung von Games gleichermaßen ehren. Gleichzeitig ist das Leitthema auch als Appell zu verstehen, wie Felix Falk vom Verband game erklärt: "In Deutschland muss es unser Ziel sein, dass die internationale Games-Branche nicht nur einmal im Jahr nach Deutschland schaut, sondern auch den Rest des Jahres."

Auch die gamescom-Trends zählen zu den jährlichen Ritualen der Messe. Ein Trend 2023 ist das "Upgrade für die Wirklichkeit". Von KI über die 3D-Technologien der Spielengines bis zum Metaverse sei das Know-how der Gamesbranche zunehmend auch für andere Wirtschaftszweige essenziell, so die Messeveranstalter. Der andere große Trend des Jahres: "Games-Studios sind die neuen Traumfabriken". Will heißen: Das Medium Spiel dient als Plattform für das moderne Geschichtenerzählen und konkurriert zunehmend mit Film und Serien.

In jedem Jahr gibt es ein wechselndes Partnerland der gamescom. Diesmal ist es Brasilien, welches mit 50 Unternehmen vertreten sein wird.

Wie kommt man an ein Ticket und zu welchem Preis?

Tickets können online gekauft werden.

Die Tageskarten für Donnerstag, Freitag und Sonntag kosten jeweils 25 Euro (ermäßigt, unter anderem für Schüler und Studenten, Azubis und Rentner: 19,50 Euro). Tickets für den Samstag schlagen mit 36 Euro zu Buche. Ein Schnäppchen macht man mit der Abendkarte. Diese kostet jeweils 9 Euro pro Tag (am Samstag 11 Euro). Sie erlaubt den Zutritt ab 16 Uhr.

Wer einen Euro Aufpreis bezahlt, unterstützt mit dem "Green Ticket" den gamescom forest - ein Projekt, bei dem ein klimastabiler Mischwald gepflanzt werden soll.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Zum Rahmenprogramm der Messe gehört das gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt mit vielen Musik-Acts auf den Bühnen am Rudolfplatz und Hohenzollernring. Dort treten unter anderem 2Raumwohnung, Fritz Kalkbrenner und Moglii auf.

Der gamescom Congress am 24. August flankiert die Spielemesse, richtet sich aber ausschließlich an ein Fachpublikum. Vom 20. bis 22. August findet zudem mit der devom Developer Conference Europas größter Event für Spielentwickler statt.

Diese Spiele sollte man auf der gamescom live zocken

Ubisoft stellt "Assassin´s Creed: Codename Jade" und "The Crew: Motorfest" zum Anspielen bereit. Warner zeigt das Reboot "Mortal Kombat 1". Bandai Namco lädt ein zum Spielen von "Armored Core 6: Fires of Rubicon", "Park Beyond", "Tekken 8" und "Sand Land". HoYoVerse lässt Gamer "Genshin Impact" daddeln. Astragon hat unter anderem "Abriss: Build to Destroy", "Asterix und Obelix: Slap Them All! 2" und "Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos" im Gepäck.

Switch-Fans dürften ein wenig enttäuscht sein: In Nintendos gamescom Line-Up finden sich ausschließlich Third Party-Titel wie "Just Dance 2024", "Fae Farm", "Springe of Persia: The Lost Crown" und "Sonic Superstars". Anspielmöglichkeiten für die firmeneigenen Highlights "Super Mario Bros. Wonder", "Wario Ware Move It", "Super Mario RPG", die in der letzten Nintendo Direct angekündigt wurden, wird man also vergeblich suchen.

Gar nicht angespielt werden kann indes ausgerechnet "Starfield" von Bethesda und Microsoft. Dabei soll das sehnlichst erwartete "Skyrim in Space" bereits Anfang September auf den Markt kommen. Schwacher Trost: Im Kinosaal des Xbox-Standes wird man sich einen Eindruck des All-Abenteuers verschaffen können. Und auch der "FIFA"-Nachfolger "EA Sports FC 24" glänzt bei der gamescom durch interaktive Abwesenheit.

Diese Aussteller haben zugesagt

Bereits angemeldet sind unter anderem die folgenden Unternehmen:

9GAG

Aerosoft

Amazon Games und Amazon Prime

AMD

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Crunchyroll

Devolver Digital

Focus Entertainment

Frontier Developments

GIANTS Software

Headup Games

Hoyoverse

Die LEGO Gruppe

Netflix

Nexon

Nintendo

Pearl Abyss

PLAION

Raw Fury

Rocket Beans TV

SEGA

Square Enix

Team17

TikTok

Ubisoft

Warner

Microsoft & Bethesda

Weitere Unternehmen werden noch zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Diese Hersteller fehlen

Bitter: Auch die gamescom 2023 muss wie im Vorjahr ohne Sony auskommen. PS5-Titel wie "Marvel's Spider-Man 2" fehlen damit also. Auch THQ Nordic hat eine Teilnahme abgesagt - trotz viel versprechender Titel in der Entwicklung.

Andere große Publisher wie Electronic Arts ( EA Sports FC), Activision, Epic Games (Unreal Engine, Fortnite) oder Take Two (NBA 2K, GTA) tauchen mit einem Sammelstand im Umfeld von Microsoft auf.

Was ist neu beim gamescom award 2023?

Bereits am 28. Juli endete die Bewerbungsfrist für Aussteller um den gamescom award 2023. Eingereicht werden durften nur Titel, die in der entertainment area der gamescom spielbar sind. In diesem Jahr gibt es ein Novum bei der Preisverleihung: Die Gewinner werden erstmals durch eine kombinierte Abstimmung der internationalen Fach-Jury und des Publikums bestimmt. Fans der gamescom können sowohl als Besucher vor Ort mit abstimmen als auch online von Zuhause aus mit voten. Die fünf Nominierten jeder Kategorie werden am 21. August veröffentlicht. Die Gewinner werden in der Award-Show am 25. August live bekannt gegeben.

Ebenfalls aufgefrischt wurden die Kategorien, in denen der gamescom award vergeben wird. Insgesamt gibt es 16 prämierte Kategorien. Waren die Kategorien zuvor oft an Spielgenres orientiert, kürt die Kategorie-Gruppe "Arts" nun übergreifende Qualitäten wie Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay, Most Entertaining, usw ... Die Kategoriengruppe kürt das jeweils beste Spiel für jedes System, also Xbox, PlayStation, PC, Switch und Mobile. Dazu kommen Best Trailer / Announcement, Best of Show Floor und Heart of Gaming Award. Nachhaltigkeit wird ebenfalls belohnt - mit der Kategorie gamescom Green Studio of the Year.