In Moskau geboren, in Berlin daheim: Schriftsteller Wladimir Kaminer erblickte in Russland das Licht der Welt, heute schaut er traurig und wütend auf das Land. In der "NDR Talkshow" sprach er über die schwierige politische Situation in Russland und seine Scham bezüglich des Krieges in der Ukraine.

Er ist Schriftsteller, Deutsch-Russe, und gilt als einer der besten Beobachter ländervergleichender Kultur: Wladimir Kaminer war kürzlich in der "NDR Talk Show" zu Gast, wo sich der Berliner auch zur politischen Situation in seinem Geburtsland äußerte. Präsident Wladimir Putin scheint nach wie vor fest im Sattel zu sitzen, im Kreml hat er seine Anhänger um sich gescharrt. "Es ist schade um das Land", so der 56-jährige Kaminer in der Talkshow. "Meine Landsleute haben die Chance verpasst, die politische Elite abzuwählen." Stück für Stück habe man ihnen dann "die Möglichkeiten genommen, auf die Elite einzuwirken und jetzt sind alle in Geiselhaft". Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine kam zur Sprache, Kaminer fand unmissverständliche Worte: "Der Krieg dauert nun 18 Monate. Ist das ein alter Krieg oder ein junger? Der Krieg wird für uns im Hintergrund zum Alltag", führte er aus. In Russland sei er für die Menschen nie so präsent gewesen. "Aber so ist der Mensch, er ist anpassungsfähig, er gewöhnt sich selbst an Dinge, an die er sich nicht gewöhnen darf." Dann wurde Kaminer deutlich: "Ich schäme mich für mein Land. Und ich schäme mich nicht dafür, dass ich mich für mein Land schäme", erklärte der Bestseller-Autor. Seine Einschätzung: "Mehr Scham würde der Welt guttun." Kaminer widmet sich der Küche in Deutschland , Österreich und der Schweiz Bald ist der Schriftsteller ("Russendisko") mit drei "Kaminer Inside"-Dokus wieder im TV zusehen, er widmet sich der Kulinarik Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Dem Film "Kaminer Inside: Wie isst Deutschland?" (Samstag, 26. August, 20.15 Uhr, 3sat) folgen um 21 Uhr "Kaminer Inside: Wie isst die Schweiz?" und um 21.45 Uhr "Kaminer Inside: Wie isst Österreich?".