Diese Dokuserie hatten sich die DFB-Verantwortlichen im Vorfeld vermutlich anders vorgestellt: "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" blickt hinter die Kulissen einer verkorksten Weltmeisterschaft. Nun erschien der offizielle Trailer zum Prime Video Original.

Die Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Winter war von Beginn an umstritten, teils auch aus Gründen, die mit Sport nichts zu tun hatten. Für die deutschen Fans geriet die WM mit dem unerwarteten Vorrundenaus der Nationalelf vollkommen zum Fiasko. Wie konnte es so weit kommen? Ein neues Amazon Prime Original blickt hinter die Kulissen und vermittelt einen ungeschönten Einblick in die Vorbereitung und das Turnier. Das Publikum ist dabei, wenn Besprechungen zu Aussprachen werden. Die Kamera fing die Akteure auch in der Kabine ein - und jede Menge Enttäuschung. Nun hat Amazon Prime Video den offiziellen Trailer zur Dokuserie "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" veröffentlicht.

Zu sehen sind etwa Motivationsreden von Coach Hansi Flick und Werder-Stürmer Niclas Füllkrug, ein Streitgespräch zwischen Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger sowie Diskussionen zur Unterstützung aus Deutschland. "Wir haben nur über Politik gesprochen", echauffiert sich Flick darin. Einmal sagt er knallhart: "Das ist keine Mannschaft, wie ich sie mir vorstelle."

"Was ist mit dieser Mannschaft los?", fragt auch der damalige Teammanager Oliver Bierhoff am Ende des Trailers. Vielleicht gibt die Dokuserie, die am Freitag, 8. September, bei Prime Video startet, den Fußballfans, die sich diese Frage im zurückliegenden Winter auch gestellt haben, eine Antwort.

Béla Réthy ist als Erzähler an Bord

Zuschauerinnen und Zuschauern soll in der Doku von Christian Twente ("Der Anschlag") ein Blick hinter die Kulissen der Mannschaft ermöglicht werden. Wie Prime Video mitteilte, übernimmt Béla Réthy die Erzähler-Rolle in der vierteiligen Dokumentation "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar". Als langjähriger Begleiter der Nationalelf, der die Geschehnisse ums DFB-Team seit den 90er-Jahren verfolgt, führt der Ex-Kommentator durch deren Vorbereitungen auf die umstrittene Winter-WM und das Turnier selbst. Laut Réthy biete die Dokuserie "eine differenziertere Sicht" [...], als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben".