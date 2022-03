Magenta TV gibt einen ersten Einblick in seine Pläne für die Winter-WM in Katar. Man setzt auf prominente Namen.

Es wird die erste Winter-WM: Von 21. November bis 18. Dezember findet die FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar statt. Die Deutsche Telekom besitzt die kompletten Rechte und zeigt alle Partien live bei MagentaTV, 16 Spiele davon exklusiv. Jetzt gab Magenta TV einige prominente Namen bekannt, die die WM begleiten werden.

Neben Moderator Johannes B. Kerner sind wie schon zuletzt bei der Europameisterschaft erneut Experte Michael Ballack und Kommentator Wolff Fuss dabei. Thomas Wagner fungiert als Reporter bei den Spielen und im DFB-Lager. "Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt mit über 200 Stunden Live-Programm", erklärt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects und Marketing Partnerships der Telekom.

Der Großteil der 64 WM-Spiele in Katar wird weiterhin in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Darunter die deutschen Länderspiele der Vorrunde sowie die Halbfinalspiele und auch das WM-Finale. Magenta TV zeigt exklusiv zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3. Das gesamte WM-Programm wird zusätzlich in UHD ausgestrahlt. Geplant sind darüber hinaus 14 Stunden Tagesprogramm, Hintergrund-Berichte, exklusive Interviews und Live-Schalten.

Schon am 1. April überträgt MagentaTV die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2022. Erst nach Fertigstellung des Spielplans wird dann genau klar sein, welche Partien im freien Fernsehen laufen und welche nicht.