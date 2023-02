Dass Gerard Butler jede noch so schwierige Kampfszene meistern kann, hat er in den vergangenen Jahren schon öfters bewiesen. Doch die Realität sieht anders aus: In einem Interview verriet er nun, dass so manche Dreharbeiten nicht spurlos an ihm vorbeigehen - wortwörtlich.

Schauspielstar Gerard Butler gilt seit Jahren nicht nur als heimlicher Frauenschwarm, sondern in Hollywood auch als echter Action-Held. Ob in "300", "Den of Thieves" oder "Der Kopfgeldjäger": Der 53-Jährige gibt für seine Filmrollen stets alles - und geht dafür auch jede Menge Risiken ein. Im Interview mit der Agentur teleschau verriet Butler nun, dass er für seine jüngste Rolle im Action-Streifen "Plane" (ab Donnerstag, 2. Februar im Kino) mehr als nur Blessuren davontragen musste: "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich selten ein Filmset ohne Verletzungen verlasse - sei es ein Action-Film oder nicht. Am Set von 'Plane' war es aber besonders krass, weil ich eine große Kampfszene hatte, bei der es hoch herging und schmutzig wurde. Ich habe mir dabei mehrere Muskeln gerissen, weil wir einfach immer weiter gemacht haben. Während des Kampfes hab ich das gar nicht gespürt, weil ich mental so drinnen war und mich unschlagbar gefühlt und an nichts anderes gedacht habe."

Der Schauspieler ergänzte kopfschüttelnd: "Wir haben den Film vor eineinhalb Jahren gedreht, aber ich habe immer noch Schmerzen in meinem Handgelenk. Ich konnte zeitweise mein Armgelenk überhaupt nicht bewegen. Irgendwann habe ich mich dann gefragt: Wofür mache ich das Ganze? Aber am Ende des Tages wird mir dann doch immer wieder bewusst, dass sich die ganzen Verletzungen lohnen. Ich mache es für die Zuschauer und unsere Crews."

"Ich habe versucht, zu lernen , wie man einen Helikopter fliegt"

Gerard Butler musste für seine aktuelle Filmrolle nicht nur körperlich an seine Grenzen gehen. Auch mental musste er einige Kämpfe mit sich selbst ausfechten. Gegenüber teleschau gab der sonst so harte Kerl offen zu, unter leichter Flugangst zu leiden: "Ich hatte auf jeden Fall schon einige sehr, sehr turbulente und holprige Flüge. Die schlimmste Erfahrung musste ich jedoch in einem Helikopter machen. Ich habe versucht, zu lernen, wie man einen Helikopter fliegt. Ich war nur leider nicht sehr gut darin."

Der Leinwandstar weiter: "Bei der Landung ist mir der Helikopter ein paarmal außer Kontrolle geraten. Ich habe eine falsche Bewegung gemacht, und der Helikopter hat angefangen, sich knapp über dem Boden zu drehen. Das war angsteinflößend und sehr gefährlich." Eine erschreckende Situation, in der Gerard Butler um sein Leben fürchten musste. Kein Wunder, dass er abschließend im teleschau-Gespräch klarstellte: "Mittlerweile habe ich aufgegeben, Helikopter zu fliegen."