In der Türkei möchte Silvia Wollny eine Boutique mit Tattoo-Studio eröffnen. Dafür braucht sie aus Deutschland die wichtigste Deko - ihre Vitrine mit Prinzessin Diana-Gedenkartikeln. In "Die Wollnys" (RTLZWEI) geht das gute Stück auf große Fahrt - und ihre türkischen Schwiegersöhne in spe gehen in die Luft.

In Abwesenheit der bewährten Handwerker-Hände von Harald, Peter und Flo bauen ihre türkischen Pendants Ali und Servet mit den Wollny-Frauen das Sonnensegel am Kinderspielplatz des Ferienhauses auf. Ihre deutschen Familienangehörigen sind derweil auf Männertrip. Innerhalb kürzester Zeit soll massenweise Gepäck von Ratheim nach Ilica transportiert werden, darunter Deko für das Haus und Silvias neues Boutique-Projekt inklusive Tattoo-Studio.

Mit dabei auf den 3.500 Kilometern von Nordrhein-Westfalen über Italien und Griechenland bis in die Türkei ist in der neuen Folge "Die Wollnys" ( RTLZWEI) auch Silvias heißgeliebte Lady-Diana-Vitrine, welche einen Ehrenplatz in der neuen Boutique bekommen soll ("So etwas gibt es in dieser Stadt noch nicht"). Die Vorbereitungen fasst Peter gewohnt prägnant zusammen: "Packen am Limit, Tetris in Perfektion." Die Route pflastert eine Hiobsbotschaft: Die Fährbuchung ab Ancona ist fehlgeschlagen, die Ankunft verzögert sich.

"Ich hab so Angst, Mama": Zwei Wollny-Schwiegersöhne gehen in die Luft

Dass ihre Damen sie sehnlich erwarten, hat nicht nur mit romantischer Sehnsucht, verkehrt herum aufgespannten Sonnensegeln und anderen Installationen zu tun - besonders Peter fehlt für die Betreuung seiner bald zweijährigen Zwillinge Casey und Emory alias "Die Terroristen" (Silvia). Da sie seine ständige Gegenwart gewohnt ist, findet sich die im achten Monat schwangere Ehefrau Sarafina in einer Art Extremsituation: "Aber aufregen nutzt nichts, das schadet nur den Nerven." Als sie stolz, aber erschöpft ankommen, steht den Männern immerhin großzügiger Parkraum zur Verfügung - bereitgestellt von den Damen: "Wir sind extra für euch ausgeparkt."

Was Nervenkitzel betrifft, können Servet und Ali sehr gut mitreden. Da die Freunde von Estefania und Loredana ihrer "Mama" Silvia treu ergeben sind, befolgen sie auch deren Anweisung, am Familiennachmittag am Strand von Evrenseki in die Luft zu gehen - mithilfe eines Paragliding-Schirms. "Ich hab so Angst, Mama", sieht besonders Servet bereits vor dem Start sein Leben an sich vorbeiziehen. "Gönn dir doch!", feuert Loredana ihren skeptischen Freund an und schüttelt den Kopf über sein und Alis Zögern: "Für mich sind das Mimis."

Wesentlich erwachsener geht es zu im Leben der Wollny'schen "Minis". Während die Familie gerührt Caseys und Emorys zweiten Geburtstag feiert und an den Tag denkt, als die zwei Handvoll Leben zehn Wochen zu früh zur Welt kamen, macht sich Cataleya alias "Püppi" auf, die Welt zu erobern. Sie soll bald in einen örtlichen Kindergarten gehen, damit sie unter Gleichaltrigen ist und spielerisch Türkisch lernt (Harald: "Kinder lernen das einfach so beim Spielen"). Das wird sie nach Art ihrer Familie sicher meistern: "Wir kriegen alles hin, sonst würden wir nicht Wollny heißen."