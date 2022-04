Der Online-Dauerbrenner "World of Warcraft" bekommt seine mittlerweile neunte Erweiterung: "Dragonflight" lässt Spieler und Spielerinnen auf Drachen reiten - oder selbst zur Schuppenbestie werden! Zudem kündigte Blizzard "Wrath of the Lich King Classic" an.

Nur Fliegen ist schöner: Die neunte Erweiterung des Online-Fantasy-Klassikers "World of Warcraft" nennt sich "Dragonflight". Wie der Name schon sagt, spielen hier Drachen eine Schlüsselrolle. Spieler können einerseits auf dem Rücken der schuppigen Bestien reiten, um große Distanzen schnell zu überbrücken. Oder andererseits selbst zum Feuerspucker werden!

Möglich macht das eine echte Neuerung in der "WoW"-Geschichte Erstmals ist eine Kombination aus Volk und Klasse an Bord. Bei den Rufern der Dracthy handelt es sich um Gestaltwandler. Die Dracthyr können in Menschengestalt oder als Drachenwesen agieren. Wahlweise als Mitglied der Horde oder der Allianz. Zudem können Spieler sich entscheiden zwischen der Spezialisierung zum Fernkampf-Damage-Dealer oder Heiler. Die Maximalstufe in "Dragonflight" wurde auf Level 70 angehoben. Die Dracthyr starten auf Stufe 58.

Des Weiteren wurden Berufs- und Fähigkeitssysteme überarbeitet. In einer Pressemitteilung von Blizzard ist die Rede von "von Spielern beeinflussten Arbeitsaufträgen, neuen Berufsausrüstungen, einem brandneuen Spezialisierungssystem". Ziel sei es, "Spielern den Aufstieg zu Fachleuten zu ermöglichen, die auf ihrem gesamten Realm bekannt sind." Getrennte und erweiterte Bäume für Klassentalente und Spezialisierungstalente erlauben neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Charakter.

Das Add-on etabliert zudem ein neues Gebiet, in dem die Drachen zu Hause sind. Die Dracheninseln von Azeroth bestehen aus vier Zonen: die Küste des Erwachens, die eisigen Azurblauen Gebirge, die Ebenen von Ohn´ahran und die Tempel von Thaldraszus.

Neuer Zorn des alten Lich-Königs

Die Benutzeroberfläche wird ebenfalls optimiert. Alle UI-Elemente lassen sich laut Blizzard den eigenen Wünschen anpassen und verschieben. Das eigene Layout kann man dann speichern. Weitere Details und den Veröffentlichungstermin hat der Entwickler allerdings noch nicht genannt.

Auch für "World of Warcraft Classic" wurden neue Inhalte angekündigt. Es handelt sich allerdings nur um eine Neuauflage von einem bereits bekannten Add-on: "Wrath of the Lich King" war seinerzeit die zweite Erweiterung und wurde ursprünglich 2008 veröffentlicht. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen. Erstmals werden mit "Wrath of the Lich King" Erfolge in "Classic" verfügbar sein. Bestimmte Inhalte werden bereits vor dem Start freigeschaltet - unter anderem soll es Spielern schon vor dem Release erlaubt sein, einen Todesritter zu erschaffen.