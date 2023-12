Tag 3 der "First Dates"-Woche ist gleichzeitig auch der Finalabend von "Das perfekte Dinner". Im Schwarzwald treffen die drei Paare das letzte Mal aufeinander - und dafür legen sich Susi (42) und Patrick (41) mächtig ins Zeug. Doch nicht allen gefällt ihr festliches Drei-Gänge-Menü.

"Wir sind das grenzüberschreitende Liebespaar", stellt Patrick sich und seine Freundin Susi vor. Er wohnt in Zürich, sie in Lenzkirch im Schwarzwald, wo auch das "perfekte Dinner" stattfindet. Die Hoteladministratorin und der technische Kundenberater lernten sich 2022 bei "First Dates" kennen. "Das Date verlief nicht ganz so optimal, weil wir hatten viele Sackgassen-Gespräche", verrät Patrick. Doch schon in der Fotobox brach das Eis, seitdem verbringen die beiden jedes Wochenende zusammen.

"Wir punkten einfach glaube ich mit dem, dass wir so sind, wie wir sind", lässt sich Susi nicht stressen. Die Aufgaben sind klar verteilt, jeder hat seinen Spezialbereich. Immer noch frisch verliebt machen sich Susi und Patrick an die Vorbereitungen. Als Outfit wählen sie die Kleidung, die sie bei ihrem ersten Date anhatten. "Wir haben uns für ein weihnachtliches Menü entschieden", erklärt Susi das Motto "Herzlich und festlich", mit dem sie Liebe und Weihnachten verbinden wollen. Dabei hoffen die beiden auf einen "Wow-Effekt" in allen drei Gängen:

Vorspeise: Festlich mal anders - Salat gespickt mit Exotik

Hauptspeise: Weihnachtstradition - Partyfilet mit etwas von der Kartoffel und Gemüse

Nachspeise: Süß trifft herzlich - Fruchttiramisu mit Herzen

"Susi und Patrick sind sehr ehrgeizig", erwartet Kristina (42) einiges. Die Vorspeise regt ihre Fantasie an: "Exotik - könnte ja auch Erotik heißen." Ihr Mann Thomas (44) überlegt: "Einer von beiden liegt auf dem Tisch, und wir dürfen von essen?" Jedenfalls freuen sie sich aufs Menü: "Wir als Erzgebirgler haben immer Lust auf Weihnachten."

Fleisch zu zäh, Püree wie bei Oma

Weihnachtsdeko, kleine Geschenke für die Gäste, ein schmackhafter Aperitif - schon vor dem ersten Gang stellt Dirk (45) fest: "Die tun ganz schön auftrumpfen hier." Dann kommt das Lachs-Carpaccio mit Feldsalat und Avocado-Orangen-Salat. Für Kristina und Thomas sinkt die Stimmung, denn sie mag keinen Salat mit Obst, er kein Senf-Dressing. Dafür schmeckt's Dirk und Claudia (46) recht gut.

Es folgt: Schweinefilet mit dreifarbigem Kartoffelpüree. Der erwünschte Wow-Effekt bleibt bei Kristina aus: "Mich hat das an einen Kinderteller erinnert." Auch geschmacklich kann die Hauptspeise nicht punkten. Dirk ist ebenfalls nicht hundertprozentig begeistert: "Ich fand es bisschen zäh." Seine Frau Claudia stimmt ihm zu: "Dadurch hat es ein bisschen den Genuss geschmälert." Dafür erinnert sie das Püree mit Roter Bete an die Oma: "Das war irgendwie so ein Nostalgie-Geschmack."

Für Claudia ist das Zwetschgen-Tiramisu "eine richtige Überraschung"

Als süßen Abschluss gibt es Zwetschgen-Tiramisu und Maronen-Pralinen. Wenigstens gefällt Kristina die Optik des Desserts: "Das mit dem Glitzer ist schön." Für Claudia ist die Nachspeise ein absolutes Highlight: "Dieses Tiramisu war für mich eine richtige Überraschung."

Kristina findet das Menü insgesamt zu unfestlich und vergibt nur fünf Punkte: "Eher so Alltagsessen." Dirk und Claudia sind hingegen sehr zufrieden: "Egal, welchen Wunsch wir hatten, er wurde uns erfüllt." Die insgesamt 13 Punkte reichen Susi und Patrick nur für einen Gleichstand auf dem zweiten Platz. Gewinner der Woche sind Kristina und Thomas. Dirk ist vom Ergebnis enttäuscht. "Ihr wart mein Favorit", hätte er Susi und Patrick den Sieg mehr gegönnt.