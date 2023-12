Erst nach Weihnachten, aber immerhin: Im Frühjahr 2024 spendiert Bethesda den Raumfahrern im "Starfield"-Universum ein großes Update. Dabei soll auch die Wunschliste der Community berücksichtigt werden.

Das Weltraum-RPG "Starfield" ist weiterhin beliebt, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück - bei den Game Awards ging Bethesdas "Skyrim in Space" komplett leer aus. Zuletzt gab es vermehrt kritische Stimmen aus der Community, was bestimmte Funktionen betrifft. Manche Features wurden bereits per Updates nachgereicht, andere Wünsche der Fangemeinde blieben bis dato unerfüllt.

Über Discord legten die Macher von "Starfield" nun die Karten auf den Tisch, was die nächsten Updates angeht. Besonders viel Aufmerksamkeit wird dabei einem großen Update geschenkt, das im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Upscaling-Technologien FSR3 und XeSS. Zudem sollen viele Questbugs behoben werden. Letzteres soll auch Spielern helfen, welche die betroffenen Quests bereits begonnen haben und feststecken.

Neuerungen im Sechs-Wochen-Rhythmus

Weitere Updates sollen in einem zirka sechswöchigen Turnus folgen. Bethesda will mit diesen Aktualisierungen auch immer wieder neue Features einspielen, die sich die Community erhofft. Zudem könnten kleinere Hotfixes jederzeit erscheinen.

Manche Änderungen stehen bereits fest. Eine davon betrifft die Oberflächen-Karten, die der Orientierung der Sternenfahrer dienen. Damit diese sich auch in größeren Städten zurechtfinden und Orte schneller finden, sollen die Karten zukünftig mehr Details bieten.

Ein weiteres wichtiges Novum ist der Mod-Support. Schon zuvor haben Spieler viele eigene Modifikationen kreiert, doch mit der Veröffentlichung des offiziellen Entwickler-Tools für die Community dürften selbsterstellte Mods noch deutlich wichtiger werden.

Angedeutet werden zudem "neue Arten zu reisen". Was genau die Entwickler damit meinen, lassen sie noch offen. Das Netz spekuliert naturgemäß bereits über dieses Geheimnis. So hoffen manche auf Bodenfahrzeuge zur effizienteren Erkundung von Planeten. Andere befürchten, es könnte sich lediglich um eine Verbesserung der Darstellung der Weltraumreisen handeln.