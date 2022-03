"Wenn die Kameras aus wären, würdest du jetzt über mich herfallen?" - Dominik und Jana-Maria sind eindeutig zweideutig unterwegs ...

Dezente Annäherungsversuche sind nicht Jana-Marias Sache. Gerade jetzt, wo es so langsam auf die Zielgerade zugeht, legte die Unternehmerin aus Marbella noch mal ein paar Schippen drauf. Und so kam "Bachelor" Dominik bei seinem Einzeldate mit der 29-Jährigen ordentlich ins Schwitzen.

"Wenn die Kameras aus wären, würdest du jetzt über mich herfallen?", wollte er beim Kuscheln von ihr wissen. "Ja, dann müssten wir aufs Zimmer gehen!", gab Jana-Maria unumwunden zu. Kopfkino beim "Bachelor": "Ich könnte mir vorstellen, dass die Feuer hat!", orakelte er gegenüber dem RTL-Team.

Es blieb keine Zeit, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen: "Jetzt hast du meine Titte in der Hand!", erklärte die Wahl-Spanierin knallhart. Während Dominik der "Fehlgriff" etwas peinlich war und seine Hand wegzog, meinte Jana-Maria: "Lass sie doch da!" - "Wenn ihr mich mit der alleine lasst, dann ..." Räusper! "Keine Ahnung!" Oder doch? "Mensch ärgere Dich nicht" schlug Dominik vor. "Hast du Angst vor mir?", neckte Jana-Maria ihren Traummann weiter: "Eher bisschen Vorfreude!", gab der grinsend zu. "Meine Güte, die Frau, die macht mich richtig wuschig!"

"Ich hab mit keiner Frau ineinander geschlafen, nur nebeneinander!"

Mehr als wuschig ist dagegen Jana-Maria: "Ja, ich bin verliebt!", gab sie vor den Kameras zu. Und so verwundert es auch nicht, dass sie zum ersten Treffen mit Dominiks Mutter nicht ein oder zwei, sondern gleich drei Geschenke mitbrachte: "Das ist ja fast wie Weihnachten!", fand der Besuch aus Deutschland, denn von Nele gab es beim Gruppendate auch noch was.

Wirklich helfen konnte Mami ihrem Dominik aber nicht - wie eigentlich in jeder Staffel, man kennt es! Alle Frauen seien toll! Immerhin zu einer Tendenz ließ sie sich hinreißen: Vom Wesen her am besten würden Jana-Maria, Nele und Christina zu ihrem Sohn passen. Aber: "Anna und Chiara finde ich auch bezaubernde Frauen!"

Die wichtigste Erkenntnis gab es eigentlich vor dem Gruppendate, als sich Dominik vor seiner Mutter um Kopf und Kragen redete. "Ich hab mit keiner Frau ineinander geschlafen, nur nebeneinander!", versuchte er zu erklären. Aha! Und geküsst? "Es waren nicht viele, es waren vier!" - "Das ist absolut in Ordnung!", gab ihm Mutti die Absolution. "Scheiße, jetzt sage ich dir schon, mit wie vielen ich geknutscht habe!"

In diesen Genuss wird Chiara jedenfalls nicht mehr kommen. Sie musste nach dem Treffen mit der "Bachelor"-Mama gehen: "Der Funken ist nicht so ganz übergesprungen!" Da flossen sogar ein paar Tränchen. "Wenn er es nicht gefühlt hat, dann war das auch die richtige Entscheidung!"

Dominik wendet sich verzweifelt an RTL: "Ist das normal?"

Neben Jana-Maria durften dann auch Nele, Christina und Anna Einzeldates mit Dominik verbringen. Die verliefen zwar weniger schlüpfrig als der Spa-Tag mit Jana-Maria. Schließlich stand für den "Bachelor" allerdings fest, dass er für so ziemlich alle Frauen gleich viele Gefühle entwickelt hat. Außer für die noch ungeküsste Christina - die musste am Ende der Folge auch noch gehen.

"Das wird noch so schwierig! Ich bin am Ar...!", lautete das Fazit des 29-Jährigen. "Sie sind alle auf einem Level! Und davor hab ich richtig, richtig Schiss!" Hilfesuchend wandte er sich an die RTL-Betreuer: "War das bei den anderen auch so? Ist das normal?"

Vielleicht hat aber doch Anna, mit der Dominik letzte Woche das erste Übernachtungsdate verbrachte, ein kleines bisschen Vorsprung vor ihren zwei Konkurrentinnen. Denn bei ihr fielen Sätze wie "Anna kann sich gefühlt alles bei mir erlauben, verdammte Sch...!" oder "Die Fakten stimmen bei den anderen beiden mehr, aber trotzdem ist es mir sch...egal und ich brenn für Anna!" In spätestens zwei Wochen nach dem Finale wissen wir mehr.