Jahrelang stand er selbst vor der Kamera: Hollywood-Star Zach Braff (48) begeistert sein Publikum längst auch als Regisseur und Drehbuchautor. Die Hauptrolle in seinem neuen Film "A Good Person" spielt seine Ex Florence Pugh. Im Interview gerät Braff ins Schwärmen und begründet seine Entscheidung.

Die meisten Menschen kennen ihn aus der Hit-Serie "Scrubs". Von 2001 bis 2010 schlüpfte US-Star Zach Braff (48) in die Rolle des quirligen Arztes John "J.D." Dorian und begeisterte damit an der Seite von Schauspielkollegen wie John C. McGinley ein Millionenpublikum. Im Laufe seine Karriere hat sich Braff jedoch nicht nur als Star vor der Kamera bewiesen. Er macht auch hinter der Kamera mächtig Furore. Mit Filmproduktionen wie "Garden State" oder "Going In Style" ist dem 48-Jährigen der Sprung vom Schauspieler zum Drehbuchautor, Produzent und Regisseur erfolgreich gelungen.

Auch sein jüngstes Werk, "A Good Person" (zu sehen auf Sky und über WOW), überzeugte bereits die Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Im Drama-Film erleidet Allison, gespielt von Braffs Ex-Freundin Florence Pugh (27), einen traumatischen Schicksalsschlag, der ihr Leben für immer auf den Kopf stellt. Es geht um Abschied, Drogenmissbrauch sowie das Gefühl von echter Liebe und Vergebung. Dass er die Filmrolle extra für seine ehemalige Liebe geschrieben hat, war für Braff selbstverständlich.

"Wir müssen alle lernen, mit der Social-Media-Blase zu leben und umzugehen"

Der Regisseur erklärte nun voller Stolz gegenüber der Agentur teleschau: "Meiner Meinung nach ist Florence die beste Jungschauspielerin auf der Welt - und ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. Große Filmemacher wie Christopher Nolan oder Denis Villeneuve wollen unbedingt mit ihr zusammenarbeiten", betont er. Sie stünden alle Schlange, um mit Florence zu drehen. Braff schwärmt weiter: "Sie ist einfach unglaublich talentiert, und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Rolle für sie zu schreiben."

Im Jahr 2019 machten der Schauspieler und die damals erst 23-jährige Britin ihre Beziehung öffentlich. Insgesamt drei Jahre lang hielt ihre Liebe, auch wenn sie sich vor allem im Netz wegen ihres großen Altersunterschiedes immer wieder viel Kritik gefallen lassen mussten. Im Interview mit teleschau betonte Braff jedoch, dass er seit Jahren versucht, jegliche Spekulationen und Gerüchte, die im Netz über ihn und sein Privatleben kursieren, zu ignorieren, denn: "Das kann sehr gefährlich sein. Ich sehe aber leider keinen Lösungsansatz, der das kurzfristig verbessern oder ändern könnte. Wir müssen alle lernen, mit der Social-Media-Blase zu leben und umzugehen."