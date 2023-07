Claudia Neumann, umstrittene Fußballstimme des ZDF, startet am Freitag (9.30 Uhr) in die FIFA Frauen-WM 2023. Es ist ihr erster großer Auftritt seit den üblen Anfeindungen gegen sie nach dem Champions League-Finale 2023. Nun äußerte sich die 59-Jährige mit klaren Worten zu diesem Thema.

Am Donnerstag, 20. Juli, beginnt die FIFA Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Claudia Neumann kommentiert am Freitagmorgen, 9.30 Uhr, das Spiel Spanien gegen Costa Rica. Wenige Tage später begleitet sie auch den Turnierstart des deutschen Teams gegen Marokko in Melbourne (Montag, 24. Juli, 10.30 Uhr). Seit die Sportjournalistin bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich als erste Frau im deutschen Fernsehen zwei bedeutende Fußballspiele der Männer kommentierte, wurde sie immer wieder Opfer frauenfeindlicher Anfeindungen.

Zuletzt hatte Neumanns Kommentar des Champions League Finales 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand einen "Shitstorm" im Netz ausgelöst. Im Vorfeld der Frauen-WM äußerte sie sich in einem ausführlichen Interview mit der Agentur teleschau mit klaren Worten zu den Angriffen gegen sie und betonte, dass sie das Problem nicht mehr auf der persönlichen, sondern nur noch auf einer größeren Ebene diskutieren möchte: "Natürlich macht es keinen Spaß, permanent beleidigt zu werden. Aber ich weiß die Vorgänge einzuordnen. Wir reden hier über gesellschaftliche Probleme: Hass im Netz, Frauenfeindlichkeit, der aggressive Umgang miteinander, an den wir uns fast schon gewöhnt haben. Viele in unserer Gesellschaft fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Das ist für mich der Hauptgrund, warum wir mittlerweile so schlecht miteinander umgehen."

"Da bilden wir unter anderem auch Kommentatorinnen aus"

Obwohl weibliche TV-Stimmen, vor allem Moderatorinnen und Expertinnen, im Männerfußball der letzten Jahre deutlich zugenommen haben, scheint sich diese Emanzipation nicht auf das Feld des Live-Kommentars auszudehnen. Warum manche Männer so reagieren, auch dazu äußerte Claudia Neumann eine Vermutung: "Vielleicht sehen sie den Kommentar als Kern der Deutungshoheit über Fußball, über die sich ja trefflich streiten lässt. Aber ungern mit einer Frau, so denken offenbar einige immer noch. Wichtig ist am Ende, dass wir Frauenfeindlichkeit an sich überwinden."

Claudia Neumann nannte im Interview Wege, wie diese Frauenfeindlichkeit überwunden werden könnte und erwähnte dabei die Initiative "Fußball kann mehr", die Frauen in verschiedenen Bereichen des Fußballs fördert. Neumann ist aktives Mitglied dieser Initiative. "Da bilden wir unter anderem auch Kommentatorinnen aus - auch wenn mein Beispiel den jungen Frauen wenig Mut macht. Es gibt viele Stellschrauben, an denen wir drehen, und das macht mir nach wie vor großen Spaß. Ich denke, wir haben schon viel erreicht. Es ist aber ein echter Prozess, der weitergehen wird."