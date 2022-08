Am Samstag, 20. August, trat Helene Fischer vor 130.000 Fans in München auf - ihre bisher größte Show und ihr einziges Konzert im Jahr 2022. Für alle, die nicht live dabei waren: Bald gibt es das XXL-Event auch im TV zu sehen.

Die große Bühnenrückkehr einer Schlager-Ikone: Vor etwa 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gab Helene Fischer am Samstag, 20. August, in München das bislang größte Konzert ihrer Karriere - ihre einzige Live-Show im Jahr 2022. Sechs Wochen nach Fischers Auftritt zeigt das ZDF einen Mitschnitt des XXL-Konzerts.

In "Helene Fischer - Wenn alles durchdreht" werden exklusive Einblicke präsentiert und Ausschnitte gezeigt, die vor und hinter den Bühnenkulissen entstanden sind. Der 75-minütige Konzertfilm wird am Samstag, 1. Oktober, um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Die Regie übernimmt Paul Dugdale, der bereits mit Coldplay, Adele, den Rolling Stones und den Toten Hosen zusammenarbeitete.

Kurz nach der TV-Ausstrahlung, am 14. Oktober, wird auch ein DVD- beziehungsweise Blu-ray-Box mit Helene Fischers Auftritt in München veröffentlicht. Das Konzert wird hier in voller Länge zu sehen sein.

"Meinen größten Respekt und Dank"

Auf Instagram teilte Helene Fischer erst kürzlich noch ein Video, das Eindrücke des Konzertabends zeigt. "Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte. Es war unbeschreiblich!", schreibt die Schlagersängerin. "Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht." Zudem sei sie sehr dankbar für diesen Meilenstein und das großartige Team, das sie unterstützt. "Alle, die diese Show in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, verdienen meinen größten Respekt und Dank."