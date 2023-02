Die Spannungen zwischen China und den USA nehmen zu: Nachdem in kurzer Zeit mehrere Ballons von amerikanischen Militärjets abgeschossen wurden, sprach Markus Lanz am Mittwochabend mit ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen und China-Experte Adrian Geiges über die Zukunft der beiden Supermächte.

Wie lange lassen sich die USA noch von den Chinesen provozieren und wie geht China mit der aggressiven Antwort der Amerikaner um? Mittlerweile blickt die ganze Welt nicht nur gebannt auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch auf die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA. Innerhalb von nur acht Tagen wurden insgesamt vier unbekannte Flugobjekte von amerikanischen Kampfjets vom Himmel geholt. US-Präsident Joe Biden sprach öffentlich eine scharfe Warnung aus, während Präsident Xi die "Überreaktion" kritisierte. Bei "Markus Lanz" lag deshalb am Mittwochabend der Fokus auf der "neuen Supermacht China", die laut China-Experte Adrian Geiges eine ganz klare Zukunftsvision habe.

Über die Ballon-Offensive sagte Geiges im Gespräch mit dem ZDF-Moderator: "Xi Jinping ist ein absoluter Kontroll-Fuzzi", erklärte der Journalist und Schriftsteller, der lange in China gelebt hat. "Er möchte diese Kontrolle weltweit ausdehnen." Der Grund? Bis zum Jahr 2049 "soll China politisch und militärisch das führende Land der Erde sein. China ist seit Xi Jinping etwas ganz anderes als China vor Xi Jingping."

Momentan gehe es ihm darum, das Land technologisch und wirtschaftlich unabhängig zu machen. "Xi Jinping glaubt, dass er den Westen gar nicht mehr unbedingt braucht", so Adrian Geiges. Der Autor weiter: "Er ist ein knallharter Kommunist - mehr denn je! Unter ihm hat die Ideologie wieder Priorität." ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen schaltete sich daraufhin ein und ergänzte: "Das hat er sich bei den Amerikanern abgeguckt, wenn man das so platt sagen kann. Er hat aus dem amerikanischen den chinesischen Traum gemacht. Er versucht, das Wertekonzept, das er hat, in alle Welt zu transportieren."

China-Experte: "Bei dem Konflikt zwischen China und den USA geht es um künstliche Intelligenz"

China-Experte Geiges stimmte zu: "Das wichtige Stichwort ist hier totalitär. Autoritär war China schon zuvor. Unter Xi Jinping ist China wieder ein totalitäres Land geworden, in dem die Partei mit ihrer Ideologie alle Lebensbereiche durchdringt. Gedanken sind frei - das war gestern." Eine beunruhigende Vorstellung, der die USA entgegenwirken will. Auch sie will sich mit milliardenschweren Investitionen technologisch unabhängig machen und zur Not auch militärisch gegen die chinesische Aggression halten. Der China-Experte warnte jedoch: "Bei dem Konflikt zwischen China und den USA geht es um künstliche Intelligenz. Das ist der große Wettlauf im Moment. Und im Moment sieht vieles danach aus, als hätte China da die Nase vorn."

Das Engagement der USA im Ukraine-Krieg sei auch vor dem Hintergrund der Rivalität beider Staaten zu sehen: Wenn man nicht verhindere, dass Putin ungestraft ein anderes Land besetze, "könnte China daraus den Schluss ziehen, es wäre auch in der Lage, Taiwan zu erobern und der Westen wäre zu schwach, das zu verhindern", sagte Theveßen. Auch beim Konflikt um Taiwan gehe es unter anderem um den technologischen Vorsprung. Geiges erklärte, dass "64 Prozent der Halbleiter, der Computerchips weltweit" in Taiwan hergestellt würden: "Wer Computerchips hat, kann alle anderen unter Druck setzen." Xi habe sich mit seiner Ankündigung selbst unter Druck gestellt: "Taiwan ist jetzt so brisant geworden mit Xi Jinping, weil er sich selbst unter Zeitdruck gesetzt hat und versprochen hat, Taiwan noch in seiner Amtszeit zurück ins chinesische Reich zu holen."

Kein Wunder also, dass Markus Lanz die brisante Frage stellte: "Halten Sie es für möglich, dass die Chinesen einen Krieg um Taiwan riskieren?" China-Experte Geiges hielt dies aktuell für unwahrscheinlich, und fügte hinzu, dass "die neue Politik von Xi Jinping" vor allem "gefährlich für China" sei. Die USA ließen, wie Theveßen erklärte, auch keinen Zweifel daran, dass die USA entschlossen reagieren würden, wie er von Bidens engste Beratern erfahren habe: "Anders als im Ukraine-Konflikt würden die USA direkt militärisch eingreifen, wenn China Taiwan angreift."