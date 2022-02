Lena Kesting, bekannt vom "Morgenmagazin", gilt als Aufsteigerin in der Sportredaktion des ZDF. Als Reporterin der alpinen Skiwettbewerbe erlebt die 27-jährige nach Tokio 2021 bereits ihr zweites olympisches Turnier. Nach China fährt Kesting mit größeren Sorgen - was an Corona und dem Regime liegt.

Von 4. bis 20. Februar finden in Peking und in zwei Skigebieten im Dunstkreis der chinesischen 21-Millionen-Metropole die wohl umstrittensten Winterspiele der olympischen Geschichte statt. Im besonderen Fokus steht das sportliche Großereignis aufgrund des autoritären Regimes, das die Spiele zur Machtdemonstration nutzen will - und wegen der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie. Längst ist das Virus auch im Lager der Aktiven und der Betreuerstäbe angekommen. Dass es auch weitere Berichterstattende "erwischen" könnte, ist wahrscheinlich.

Auf die Frage, was passieren würde, wenn man sich vor Ort mit Corona infiziert, sagte ZDF-Sportmoderatorin Lena Kesting der Nachrichtenagentur teleschau: "Das ist der große unbekannte Faktor in diesem Spiel. Man wird isoliert werden, zunächst im Hotel und dann bei einem zweiten positiven Test auf einer Quarantäne.Station. Bei Symptomen muss man dann in ein chinesisches Krankenhaus - selbst, wenn es nur leichte Symptome sind."

Die Erfahrungen deutscher Aktiver bei Testwettkämpfen in Peking waren diesbezüglich bedenklich. "Da gab es die Situation", erinnert sich Sportjournalistin Lena Kesting, "dass Rodlerin Natalie Geisenberger in Quarantäne musste, weil sie im Flugzeug neben jemand gesessen haben soll, der positiv getestet wurde. De facto hatte sie dort nur Gepäck liegen und saß selbst ganz woanders. Das war jedoch egal, sie musste trotzdem in Quarantäne. Auch der Rodler Tobias Arlt war im Isolationshotel, dort soll es sehr unhygienisch gewesen sein, inklusive Kakerlaken. Sein Test war falsch positiv, aber er wurde direkt von der Strecke in Rennanzug und Helm mitgenommen. Seine Sachen wurden erst später nachgebracht. Wer ein positives Testergebnis hat, wird abgeführt".

Lena Kesting hat sich vorgenommen, sollte sie das Virus in China erwischen, die Umstände ihrer Isolation zum Thema zu machen: "Zwar bin ich geboostert und grundsätzlich gesund, aber unser Job ist es, zu berichten. Nicht nur über den Sport, sondern auch über die Zustände. Ich bin mir nicht sicher, ob das aus dem Quarantäne.Hotel noch gehen würde. Wenn mich Corona trotzdem treffen sollte, wäre es mein Ziel, darüber zu berichten, wie ich die Situation vor Ort erlebe."