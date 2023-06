So stark war die rechtspopulistische Partei in Umfragen noch nie: 18 Prozent der Befragten gaben im ZDF-Politbarometer an, bei der AfD ihr Kreuz zu machen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Arbeit der Ampel-Regierung hingegen wird so schlecht bewertet wie nie zuvor.

So schlecht wurde die Ampel-Koalition noch nie bewertet: Wie das ZDF-Politbarometer Juni I 2023 zeigt, sind 54 Prozent der Befragten der Meinung, die Bundesregierung mache ihre Arbeit eher schlecht (eher gut: 41 Prozent). Das Zutrauen in eine mögliche von der Union geführten Bundesregierung fällt kaum höher aus: Nur 26 Prozent würden eine Verbesserung erwarten, 49 Prozent sehen keinen Unterschied, 21 Prozent glauben sogar, eine Regierung mit CDU/CSU würde schlechter agieren. Der Umfrage nach hätte die Ampel aktuell keine parlamentarische Mehrheit: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, erhielte die SPD 19 Prozent (minus 1), die Grünen 16 Prozent (unverändert) und die FDP sechs Prozent (unverändert). Die Union wäre mit 28 Prozent (unverändert) stärkste Kraft, die Linke käme auf fünf Prozent (unverändert). Die AfD erreicht mit 18 Prozent (plus eins) ihren bisherigen Höchstwert. Eine große Mehrheit führt die große Zustimmung für die AfD darauf zurück, dass deren Anhängerinnen und Anhänger am ehesten den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen wollten. Demgegenüber stehen 18 Prozent, die glauben, dass selbige vor allem die politischen Positionen der AfD vertreten. 71 Prozent der Befragten finden gut, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt (Unions-Anhängerinnen und -Anhänger: 83 Prozent), 25 Prozent finden es nicht gut. Ambivalenz beim Thema Klimaschutz Beim Thema Klimaschutz zeigt sich eine Ambivalenz: 62 Prozent aller Befragten geben an, sich große oder sogar sehr große Sorgen um das Klima zu machen, allerdings führen die Klimaschutz-Maßnahmen vielen zu weit: 37 Prozent gaben das zu Protokoll. 22 Prozent halten das aktuelle Maß für genau richtig, 35 Prozent wollen weitergehende Maßnahmen. An Bedeutung gewonnen hat das Thema "Flüchtlinge/Asyl" (19 Prozent), das nun auf Platz zwei hinter "Klima/Energie" (50 Prozent) liegt. Momentan glaubt eine Mehrheit von 52 Prozent, dass Deutschland die vielen Flüchtlinge aus Krisengebieten nicht verkraften kann, demgegenüber stehen 45 Prozent, die sagen, dass die Problematik zu bewältigen sei. Zum Vergleich: Im März hatten nur 46 Prozent der Befragten Zweifel, 51 Prozent vertraten die Meinung, dass Deutschland diese Anzahl an Geflüchteten verkraften könne. Bezüglich des andauernden Kriegs in der Ukraine halten 40 Prozent eine unveränderte militärische Unterstützung durch den Westen für sinnvoll. 32 Prozent wünschten sich ein stärkeres Engagement. 21 Prozent sprechen sich dafür aus, die Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland zurückzuschrauben.