Ihre Fans müssen die nächsten Tage auf Sarah Bosetti verzichten: Auf ihrer Facebook-Seite teilte die ZDF-Satirikerin ein Bild von sich, mit einem großen Verband um ihren Kopf gewickelt. Wie sie erklärte, werde es deswegen auch den "geplanten Besuch bei Frau Maischberger" nicht geben.

"Bosetti will reden!", heißt eine der derzeit spannendsten Satiresendungen des ZDF. Die Komikerin, Autorin und Podcasterin Sarah Bosetti arbeitet sich darin im virtuosen Redeschwall in geballten zehn Minuten an sozialen und politischen Reizthemen ab.

Fans des vor allem auf YouTube in der ZDF-Mediathek nachgefragten Kurz-Formats müssen in dieser Woche jedoch auf eine neue Folge verzichten. Auch alle weiteren Medientermine sagte die gebürtige Aachenerin ab. Den Grund dafür offenbarte sie in einem Facebook-Post, der viele Genesungswünsche nach sich zog: Bosetti hat sich offenbar eine beträchtliche Verletzung am Kopf zugezogen.

Sarah Bosetti: "Ich bin leider ein paar Tage ausgeknockt"

"Liebe Welt, ich fürchte, ich habe mir den Kopf über dich zerbrochen. Vielleicht ist er mir auch nur geplatzt. Wird alles wieder gut, aber ich bin leider ein paar Tage ausgeknockt", kommentierte die 38-Jährige das Selfie mit Kopfverband. Was genau ihr widerfahren ist, verriet die Künstlerin nicht - wohl aber, dass es diese Woche "keine neue Folge von 'Bosetti will reden', keine Radiokolumne und auch nicht den geplanten Besuch bei Frau Maischberger" geben werde. Die nächste Ausgabe der Talkshow "Maischberger. Die Woche" läuft am Mittwoch, 7. Dezember, im Ersten.

Ihren Humor scheint über den Unfall nicht verloren zu haben. "In jedem Fall geht es ab nächster Woche mit fescher neuer Harry Potter-Narbe auf der Stirn weiter!", versprach sie ihren Facebook-Abonnenten.