2007 startete im ZDF "Kreuzfahrt ins Glück" ein Ableger des erfolgreichen "Traumschiffs" mit Florian Silbereisen. Nun gab der Sender bekannt, dass die Fernsehreihe eingestellt wird.

Am 1. Januar 2007 flimmerte die erste Folge der ZDF-Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" über die Bildschirme. Im "Traumschiff"-Ableger geht es um Hochzeitsplaner, die Paare begleiten, die sich an Bord das Jawort geben und dann am jeweiligen Reiseziel ihre Hochzeitsreise antreten. Auch einige "Traumschiff"-Hauptdarsteller wie Florian Silbereisen waren in Nebenrollen zu sehen. Doch nun gab der Sender das Aus der Reihe bekannt.

Wie Heike Hempel, Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, gegenüber "dwdl.de" bestätigte, soll der letzte "Kreuzfahrt ins Glück"-Film 2024 ausgestrahlt werden. "Es gilt, die Marke 'Traumschiff' noch weiter zu stärken", erklärte sie. Für eingefleischte "Traumschiff"-Fans sind das allerdings gute Nachrichten: Hempel verriet nämlich, dass es zukünftig der Plan sei, vier statt drei Filme im Jahr zu drehen.

Das ZDF sucht nach "neuen Produktionsmodelle"

Es ist nicht die einzige Produktion, die das ZDF demnächst einstellt: Auch die Serien "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin" werden nächstes Jahr zum letzten Mal laufen. Was nun das Aus für "Kreuzfahrt ins Glück" für den Sender bedeutet, erklärte Hempel ebenfalls im Gespräch mit "dwdl.de": Da die Reihe im Anschluss von "Das Traumschiff" gezeigt wird, stehe neues Budget für den Sendeplatz zur Verfügung. Auch für die Prime Time müssen laut Hempel "neue Produktionsmodelle" gefunden werden.

Die neuen Formate sollen in der Umsetzung günstiger werden. Als Beispiel nannte sie die "Herzkino"-Reihe "Malibu": "Wir haben ein festes Setting - einen Campingplatz in Deutschland. Und wir haben ein festes Ensemble. Mit diesen Parametern versuchen wir, eine Reihe aufzubauen, die eine hohe erzählerische Qualität hat, insgesamt aber weniger kostet."