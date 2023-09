Deutschland steht erstmals im Finale einer Basketball-Weltmeisterschaft. Das historische Endspiel können Sportfans im Free-TV sehen. Das ZDF einigte sich mit der Deutschen Telekom.

Es war ein Sensationssieg, der den deutschen Basketballern den bisher größten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft bescherte: Mit 113:111 bezwang die DBB-Auswahl am späten Freitagnachmittag mitteleuropäischer Sommerzeit die USA. Erstmals gelang so der Einzug ins WM-Finale, und das können deutsche Basketball-Fans live im Free-TV verfolgen. Das ZDF einigte sich mit der Deutschen Telekom, dem Inhaber der Übertragungsrechte am Turnier in Japan, auf den Philippinen und in Indonesien, auf eine entsprechende Sublizensierung.

"Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland können den größten Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag live im ZDF miterleben", lässt sich ZDF-Sportchef Yorck Polus in einer Mitteilung des Mainzer Senders zitieren. "Wir freuen uns, diesen krönenden Abschluss der WM live zu übertragen." Möglich gemacht hätten dies "unter anderem die Kooperationsbereitschaft des Inhabers der deutschen Übertragungsrechte für die Basketball-WM". Auch beim Streaminganbieter MagentaSport wird das Endspiel live zu sehen sein. Gegner ist die Auswahl Serbiens.

Im ZDF beginnt die Übertragung aus Ostasien am Sonntag, 10. September, 14.15 Uhr, direkt im Anschluss an den "Fernsehgarten". Sven Voss moderiert, der Experte an seiner Seite ist Basketballer Bastian Doreth. Den Live-Kommentar spricht mit Spielbeginn um 14.40 Uhr Daniel Pinschower.