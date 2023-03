Durch die Rolle der Chantal Ackermann in drei "Fack Ju Göhte"-Filmen wurde Jella Haase Anfang der 2010er-Jahre berühmt. Nun bekommt die einstige fiktive Problemschülerin ein eigenes Spin-off.

Es war zweifellos einer der größten deutschen Kino-Hits des 21. Jahrhunderts: Mit den drei "Fack Ju Göhte"-Filmen begeisterte Regisseur und Drehbuchautor Bora Dağtekin in den Jahren 2013 bis 2017 die Massen. Zehn Jahre dem Kinostart der Reihe mit Elyas M'Barek entsteht nun ein erstes Spin-off. Im Zentrum steht allerdings nicht M'Bareks Rolle als Aushilfslehrer Zeki Müller, sondern die einstige Problemschülerin Chantal Ackermann ( Jella Haase).

Im neuen Film unter dem Arbeitstitel "Chantal im Märchenland" wird Chantal (erneut gespielt von Jella Haase) ungewollt in eine Märchenwelt transportiert, heißt es in einer Ankündigung, die Constantin Film am Donnerstag veröffentlichte. Dort angekommen räumt sie "mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Hexen und tyrannische Könige - und vor allem für ihre Freundschaft zu Zeynep." Dabei, so verrät Regisseur und Drehbuchautor Dağtekin, entdecke sie "einige Geheimnisse, die in unseren Märchenbüchern bisher fehlten".

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Zeynep wird erneut von Gizem Emre verkörpert. Doch auch Max von der Groeben kehrt als Danger zurück. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Maria Ehrich, Nora Tschirner und Frederik Lau. Elyas M'Barek soll wie Jasmin Tabatabai einen Gastauftritt haben. Die Produktion liegt bei der "Fack Ju Göhte"-Produzentin Lena Schömann. Die Dreharbeiten haben laut Constantin in der vergangenen Woche begonnen und sollen bis Ende Mai dauern. Ein Kinostart ist für 2024 geplant.