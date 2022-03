Hollywood-Star Leonardo DiCaprio spendete angeblich zehn Millionen US-Dollar für die ukrainische Armee. Obwohl die Nachricht bislang unbestätigt ist, wird der Schauspieler im Netz als Held gefeiert.

Es war eine besondere Nachricht, welche das ukrainische Staatsfernsehen am Montag unter Berufung auf mehrere Online-Medien vermeldete: Hollywood-Star Leonardo DiCaprio habe zehn Millionen US-Dollar "für die Bedürfnisse der Armee" gespendet. Verbreitet wurde die Nachricht unter anderem von dem Portal "Visegrád 24", welches auf Neuigkeiten aus den Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn spezialisiert ist.

Als Grund für die großzügige Spende nennt "Visegrád 24" familiäre Verbindungen: DiCaprios Großmutter mütterlicherseits wurde unter dem Namen Elena Stepanowa Smirnova 1915 in der ukrainischen Stadt Odessa geboren. 1917 wanderte sie zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland aus und nahm den Namen Helena Indenbirken an.

Leonardo DiCaprio has donated 10 million USD to Ukraine.



His maternal grandmother was a native of Odessa, Ukraine! pic.twitter.com/7ME5aUAiQu — Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022

"Ein Herz aus Gold"

Obwohl weder die Summe noch deren Verwendungszweck bislang offiziell bestätigt wurden, wird DiCaprio bereits im Internet für seine Großzügigkeit gefeiert: "Mein Teenager-Schwarm #LeonardoDiCaprio hat ein Herz aus Gold", twittert eine Nutzerin: "Ich verknalle mich in dich, schon wieder."

My teenage crush #LeonardoDiCaprio has a heart of gold ❤ I crush you, again 😍 https://t.co/dszHDjwClW — Chingu Myeonho (@ChinguMyeonho) March 9, 2022

Andere Nutzerinnen und Nutzer twitterten ein Foto, welches den jugendlichen Schauspieler zusammen mit seiner Großmutter zeigt.

Here is the late Elena Stepanovna Smirnova of Odessa, Ukraine. Her grandson, #LeonardoDiCaprio just gave $10 million to Ukrainian relief. #UkraineWar 🫂🇺🇦🫂 pic.twitter.com/UAfquupwR6 — Jenn (@MsJennCarson) March 8, 2022

Auch Skepsis und Kritik

Vereinzelt zeigen sich die Menschen jedoch skeptisch angesichts der Meldung: "Das hat ein Insider rausgehauen, nicht Leo selbst", betont eine Kommentatorin auf Twitter. Von Anängern des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird der Oscarpreisträger ("The Revenant - Der Rückkehrer") hingegen angefeindet: Er sei womöglich "verrückt geworden", heißt es dort, und er unterstütze "Neo-Nazis".

Bei anderen Promis ist bereits offiziell bestätigt, dass sie hohe Summen zugunsten der Kriegsopfer zur Verfügung stellen: Die im ukrainischen Czernowitz geborene US-Schauspielerin Mila Kunis und ihr Ehemann Ashton Kutcher spendeten drei Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wollen sie weitere 30 Millionen US-Dollar über eine Online-Plattform sammeln. Das Geld soll ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen. Die "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling will eine Million Pfund für in Not geratene ukrainische Kinder und Jugendliche spenden. Auch Queen Elizabeth II. hat eine private Spende gemacht.