Acht Jahre lang war von Marius Müller-Westernhagen nichts zu hören. Nun erschien sein neuer Song "Zeitgeist", in dem der Musiker klar Stellung bezieht. Im zugehörigen Video rechnet er mit Gerhard Schröder ab und schießt neben Trump und Putin auch gegen Heidi Klum.

Es scheint, als habe er acht Jahre Pause genutzt, um Anlauf zu nehmen: Marius Müller-Westernhagen meldet sich nach langer Abstinenz mit einem neuen Blues-Rock-Song zurück, der es in sich hat. Der 73-Jährige präsentiert sich meinungsstark wie eh und je und positioniert sich gegen den Krieg in der Ukraine ebenso wie gegen Oberflächlichkeiten im Jahr 2022. Mit "Zeitgeist" ist das neue Lied des Kult-Musikers treffend betitelt, denn genau davon handeln seine eindringlichen, teils pathetischen Zeilen: "Ich hab gebetet, du hast getötet mit deiner Worte Macht."

In Westernhagen rufen die Zeichen der Zeit vor allem Gesellschaftskritik hervor. Mit Aussagen wie "Heute oben, morgen unten", "mit vollen Hosen ist gut stinken" und "Wenn du nichts kannst, tu einfach so", lässt Westernhagen keinen Zweifel daran, was er von besagtem Zeitgeist hält.

Das Musikvideo von Star-Fotograf Olaf Heine untermalt die Aussage des Texts eindrücklich. Gerhard Schröder, mit dem Westernhagen einst eine Freundschaft verband, reckt wie zum Hohn den Daumen nach oben. "Macht und Geld korrumpieren" - kopfschüttelnd kommentiert Westernhagen die Bilder, die ein Diaprojektor an die Wand wirft.

Es trifft Schröder, Putin und Heidi Klum

Und sonst? Putin spricht ins Mikro - Schnitt auf Adolf Hitler -, Trump wütet in einer Rede und ganz aktuell machen sich ukrainische Kriegsflüchtlinge auf den Weg. Auch Black Lives Matter-Proteste, Greta Thunberg und die Errichtung von Barrikaden sind zu sehen. Letztere hat Westernhagen selbst mit einer Zeile bedacht: "Auf die Barrikaden, das kann keinem schaden."

Doch es trifft nicht nur die vermeintlichen Schurken der Weltpolitik. Auch die Kardashians und Heidi Klum bekommen ihr Fett weg. Das Topmodel Klum wird etwa auf die Wand projiziert, während der Musiker von einer "tauben Botoxfresse" singt, die ihn auslachen würde. Außerdem weiß Westernhagen: "Auch die Kardashians haben ein Ende." Denn "der Lack ist ab und die Luft ist raus".

Ob er mit Gegenwind rechnet? "Ich kann viel aushalten und denke, dass viele meine Intentionen und meine Botschaften erkennen", erklärte Marius Müller-Westernhagen gegenüber "Bild". "Angst habe ich auch vor anderen Dingen als vor Leuten, die meine Meinung nicht teilen. Das halte ich aus."