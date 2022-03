Switch-Fans müssen sich weiter in Geduld üben: Wie Nintendo bekannt gab, verschiebt sich die Veröffentlichung der Fortsetzung von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ins nächste Jahr.

Mit dem ersten "Breath of the Wild" gelang Nintendo nicht nur der perfekte Starttitel für seine neue Switch-Konsole, sondern obendrein die Open-World-Erneuerung seiner Traditionsserie "Zelda". Der Nachfolger sollte Ende 2022 erscheinen. Doch daraus wird vorerst nichts. Wie Nintendo mitteilte, wurde der Release auf das Frühjahr 2023 verschoben. Producer Eiji Aonuma erklärt in einem kurzen Video, dass man sich für die Entwicklung ein wenig mehr Zeit nehmen möchte, um "die Spielerfahrung für alle zu etwas ganz Besonderem zu machen". Jene, die sich auf das Erscheinen in diesem Jahr gefreut haben, bittet er um Entschuldigung und verspricht, dass sich das Warten nicht nur wegen der neuen Gameplay-Elemente lohnen werde. Einen konkreten Termin nannte Aonuma allerdings ebenso wenig wie den Titel der Fortsetzung.