Ist das Kunst, Gag oder völlig gaga? Beim Blick auf die absurdesten Simulations-Spiele aller Zeiten fällt die Antwort mitunter ziemlich schwer.

Simulationen zählen seit dem Beginn der Videospielgeschichte zu den beliebtesten Genres. Der Microsoft "Flight Simulator" beflügelt seit 1982 Schreibtisch-Piloten. Der "Landwirtschafts-Simulator" erlaubt es auch Nicht-Bauern, dem Landleben zu fröhnen, Trecker zu fahren und die dicksten Kartoffeln zu finden.

Eigentlich ist der Sinn eines Simulators genau das, was der Name suggeriert: das jeweilige Themengebiet so ernsthaft und realistisch wie möglich nachzuahmen. Doch gibt es auch Vertreter des Genres, die sich einen Spaß daraus machen, die absurdesten Ideen zu simulieren und es mit dem Realismus alles andere als genau nehmen.

Unsere Bildergalerie zeigt die skurrilsten Simulatoren aller Zeiten - von den ernst gemeinten über die grotesken Schnapsideen bis zu den unfreiwillig komischen.