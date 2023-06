"Shazam! Fury of the Gods", "Was man von hier aus sehen kann" und "Die stillen Trabanten": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Superman, Wonder Woman und Aquaman sorgten in den letzten Jahren für mächtig viel Superhelden-Action auf der Leinwand. Sie lehrten den Schurken dieser Welt das Fürchten. Aber gegen den Rotstift von James Gunn und Peter Safran sind selbst sie machtlos. Gleich mehrere große Zukunftsprojekte aus dem DC Universe wurden zuletzt abgeblasen oder zumindest mit großen Fragezeichen versehen, nachdem Gunn und Safran im Oktober 2022 die Verantwortung für das DCU übernommen hatten. Andere Produktionen könnten sich aufgrund des derzeitigen Autorenstreiks in Hollywood verzögern. Vielleicht braucht man gerade da Helden wie ihn: Shazam. Er darf bleiben, vorerst. Sein zweites Filmabenteuer "Shazam! Fury of the Gods" erscheint nun ebenso wie "Was man von hier aus sehen kann" und "Die stillen Trabanten" auf DVD und Blu-ray.

"Shazam! Fury of the Gods" (VÖ: 15. Juni)

Wer ist dieser Shazam? Ursprünglich ein ganz normaler Teenager. Billy Batson ( Asher Angel), der bei einer Pflegefamilie aufwächst, wurde im ersten Film auserwählt, die Nachfolge eines antiken Magiers ( Djimon Hounsou) anzutreten. Wenn der Knabe "Shazam!" ruft, verwandelt er sich in einen ausgewachsenen Superhelden ( Zachary Levi). In seinem zweiten Film "Shazam! Fury of the Gods" trifft er nun mit seinen Super-Gefährten auf eine neue böse Übermacht - in dem Fall sind es drei Schwestern: Anthea ( Rachel Zegler), Kalypso (Lucy Liu) und Hespera (Oscargewinnerin Helen Mirren, "The Queen"), die Töchter des Titanen Atlas, wollen ein vermeintliches Unrecht geraderücken und erklären der Welt den Krieg: "Wir werden alles vernichten!" Na dann ... Neben Asher Angel, Zachary Levi und Djimon Hounsou kehren weitere Darstellerinnen und Darsteller aus dem ersten Film in ihren bekannten Rollen zurück, Regie führte erneut David F. Sandberg (Drehbuch: Henry Gayden, Chris Morgan).

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: David F. Sandberg, Laufzeit: 125 Minuten

"Was man von hier aus sehen kann" (VÖ: 15. Juni)

Der Bestand der Okapis gilt als "stark gefährdet". Wenn überhaupt, dann treiben sie die Tiere in der Demokratischen Republik Kongo herum. Und doch wissen im Filmdrama "Was man von hier aus sehen kann" alle Angehörigen der verschworenen Dorfgemeinschaft im Westerwald ganz genau über das exotische Tier Bescheid. Denn immer, wenn Selma ( Corinna Harfouch) in ihren Träumen einem Okapi begegnet, sagt das zielsicher den Tod eines der Dorfbewohner voraus. Wer es ist, bleibt indes stets unklar, weshalb das Dorf nach einer erneuten Vision Selmas in Aufruhr gerät: Da ringt sich der Optiker ( Karl Markovics) des Dorfes endlich durch, Selma seine Liebe zu gestehen. Und auch Selmas Enkelin Luise ( Luna Wedler) handelt ab sofort aus dem Bauch heraus und nicht vom Kopf gesteuert. Schon der einerseits skurrile, andererseits aber auch philosophische angehauchte Roman von Autorin Mariana Leky war ein voller Erfolg. Regisseur und Drehbuchautor Aron Lehmann ("Highway to Hellas") macht daraus ein lebensbejahendes Drama.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2022, Regie: Aron Lehmann, Laufzeit: 105 Minuten

"Die stillen Trabanten" (VÖ: 15. Juni)

Der eine Handlungsstrang, der alles zusammenhält - es gibt ihn nicht in diesem Film. Die Essenz von "Die stillen Trabanten" liegt wohl eher in den kleinen Begegnungen. In den Zufällen und Nicht-Zufällen, die ein paar verlorene Seelen spätnachts zusammenbringen und für einen Moment ihrer Einsamkeit entreißen. Als Vorlage für "Die stillen Trabanten" diente eine gleichnamige Kurzgeschichten-Sammlung von Clemens Meyer, der gemeinsam mit Regisseur Thomas Stuber auch das Drehbuch zum Film entwickelte. Bistrobesitzer Jens ( Albrecht Schuch) verguckt sich beim Rauchen im Treppenhaus in seine Nachbarin Aischa ( Lilith Stangenberg). Erik ( Charly Hübner), ein Wachmann, lernt bei einem seiner Patrouillengänge Marika (Irina Starshenbaum) kennen. Zu dem prominent besetzten Ensemble gehören auch Martina Gedeck und Nastassja Kinski. Die beiden verkörpern eine Reinigungskraft (Gedeck) und eine Friseurin (Kinski), die die großen Träume im Leben, wie auch viele andere Figuren in diesem Film, inzwischen hinter sich gelassen. Aber sie alle suchen doch immer weiter. Nach Zuneigung, Trost, ein bisschen Zweisamkeit.

Preis DVD: circa 16 Euro

DE, 2022, Regie: Thomas Stuber, Laufzeit: 120 Minuten