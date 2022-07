Wer schon immer einmal wissen wollte, was Mickie Krause in seinem Privatleben umtreibt, sollte bei der neuen SAT.1-Reportagereihe "Unser Mallorca" einschalten. Neben Krause trifft Moderatorin Birgit Schrowange auf der Lieblingsinsel der Deutschen auch auf Franziska van Almsick und Frank Rosin.

Nachdem ihr Ende Mai gestartetes Format "Birgits starke Frauen" SAT.1 katastrophale Quoten bescherte und nach nur zwei Ausgaben wieder aus dem Programm flog, wagt Birgit Schrowange nun einen zweiten Anlauf beim Unterföhringer Sender. In der Vor-Ort-Reportage-Sendung "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" (wöchentlich ab Donnerstag, 4. August, 20.15 Uhr, bei SAT.1) nimmt die Moderatorin und TV-Journalistin das Publikum mit auf Deutschlands Lieblingsinsel - einerseits, um sich ins Partygetümmel zu stürzen, andererseits aber auch, um die Schattenseiten des Massentourismus auszuleuchten.

Unter anderem trifft sie dabei auf Ballermann-Stars wie Jenny Jürgens und Mickie Krause. Gemeinsam mit Letzterem erfüllt sich Schrowange mit einem Gesangsauftritt auch einen eigenen Wunschtraum. Zudem dürfen sich Fans auf einen ungewohnt privaten Einblick in das Leben und die vier Wände von Krause und anderen Prominenten - darunter Franziska van Almsick und Frank Rosin - freuen.

Neben dem ein oder anderen Besuch bei Stars und Sternchen stößt Schrowange in insgesamt vier Folgen auch in den ganz normalen Mallorca-Wahnsinn vor - mit Luxus-Urlaubern, aber auch mit Low-Budget-Gästen, die sich am Ballermann oder in der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße einfach nur rasch zudröhnen wollen. Oder sie trifft "gestrandete" Rentner, die mit dürftigen Hartz-4-Sätzen auf der vermeintlichen Trauminsel auskommen müssen.