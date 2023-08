Ums Gewinnen geht es Richi (38) an Tag 4 der "Das perfekte Dinner"-Woche in Ulm gar nicht. Sein Anspruch ist eher ein gemütlicher Abend mit netten Gästen. Die kommen jedoch mit großen Erwartungen - und werden enttäuscht.

"Ich glaube nicht, dass ich 'Das perfekte Dinner' gewinne, schon wegen dem Essen jetzt nicht", macht sich Richi von Anfang an keine falschen Illusionen. Oder ist es Tiefstapelei? Das vermuten zumindest seine Gäste. Der Halb-Engländer wohnt idyllisch in Rißtissen mit Frau und zwei Hunden und geht den Tag gechillt an. Als Eventmanager hat er sich für Deko und Menü das Motto "Schlemmer-Konzert" überlegt: "Ich habe jetzt quasi Tickets vergeben. Meine Gäste haben einen Sitzplatz in der ersten Reihe".

Die Gerichte hat Richi bewusst einfach gewählt, "weil ich einfach will, dass es klappt". Die Vorband seines kulinarischen Konzert bilden Thunfisch, Avocado, Linsen und Jakobsmuschel. Als Hauptact steht Risotto mit Lachs, grünem Spargel und Beurre blanc auf der gastronomischen Bühne. Und die Zugabe besteht aus Panna cotta mit Beeren und Schoko ohne Mehl.

"Mein heimlicher Favorit", schätzt Bine (43) den heutigen Gastgeber als Koch mit Anspruch ein. "Es wird nicht so richtig schwer", überfliegt Sam (56) etwas überrascht die drei Gänge. "Das ist alles gut vorbereitbar."

Die Gäste rechnen mit dem perfekten Dinner

So entspannt wie Richi bei den Vorbereitungen war, so entspannt ist er auch am Abend bei der Begrüßung seiner Gäste. Die haben beim Aperitif gleich die Wahl zwischen einem Wild-Peach-Spritz oder einem frisch gezapften englischen Bier. Zu Richis Überraschung wollen alle ein Frischgezapftes. Während er die Gläser holt, äußert Bine ihre Erwartungen: "Heute gibt's das perfekte Dinner." Sam, Kathi (41) und Julia (43) sehen's genauso.

Auftritt der Vorband: Thunfisch-Avocado-Tatar, Linsensalat mit Jakobsmuschel und Kweller. Bine lobt: "Thunfisch: mega. Super abgeschmeckt." Findet Julia ebenfalls, allerdings kritisiert sie: "Was mir nicht so gefallen hat, war dieser Linsensalat mit Feta. Das hat für mich thematisch nicht gepasst." Kathi ist insgesamt nicht ganz glücklich: "Das Tatar hat mir zu salzig geschmeckt."

Lachs "zu kalt", Risotto "zu hart"

Dann kommt der Hauptact: Bio-Lachs, Schaumwein-Risotto und grüner Spargel. Beim Rühren und Flämmen wird Richi fast zum Multitasker: "Ich habe zwei Dinge in der Hand, aber ich merke gerade, ich kann nur eine bewegen gleichzeitig." Trotzdem bringt er sein Gericht planmäßig auf die Teller. "Er war mir leider bisschen von der Flammung zu flach", hätte sich Sam den Lachs weniger roh gewünscht. "Ich fand den auch zu kalt", bemängelt Julia. Und: "Das Risotto war für mich zu hart." So geht es Kathi mit dem Spargel: "Ich konnte den echt kaum schneiden." Außerdem hätte sie sich beim perfekten Dinner "mehr Raffinesse" erhofft.

Verlangen die Gäste nach einer Zugabe? Aber ja! Es gibt Vanille Panna cotta, Erdbeerspiegel und Schokoküchlein. "Mir hat die Garnitur ein bisschen gefehlt", enttäuscht Sam die simple Präsentation. Kathi schmeckt die Panna cotta, doch auch hier sieht sie keinen Schwierigkeitsgrad: "Für mich einfach zu einfach."

Das zu simple Menü verbannt Richi mit 27 Punkten auf den vorerst letzten Platz.