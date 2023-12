"Arzt oder Apotheker" haben ausgedient. Bereits ab 27. Dezember bekommt ein seit rund 30 Jahren etablierter Warnhinweis am Ende von Medikamentenwerbung ein gendersensibles Update. Berufsverbände hatten auf die Änderung gedrängt.

Es ist ein Satz, den wohl jeder im Halbschlaf mitsprechen kann, der in den letzten 30 Jahren ein Radio- oder Fernsehgerät benutzt hat. "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker."

Der Warnhinweis ertönt standardmäßig nach Medikamenten-Werbung im Rundfunk. Schon bald wird mancher TV-Zuschauer oder Radiohörer stutzig werden: Zwar wird auch künftig vor möglichen unerwünschten Begleiterscheinungen des Medikamentengebrauchs gewarnt. Allerdings wird der Hinweis im Sinne des geschlechterbewussten Sprachgebrauchs angepasst.

Wie "Bild" berichtet, tritt die Neuerung nach einem Regierungsbeschluss vom Sommer bereits am 27. Dezember in Kraft. Ab dann heißt es: "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke." Die reinen Maskulinformen "Arzt" und "Apotheker" haben also ausgedient.

Passt der verlängerte Satz in vier Sekunden?

Der Warnhinweis sei "seit Jahren wegen der Verwendung des generischen Maskulinums Gegenstand von Diskussionen", hieß es im April zur Begründung des entsprechenden Gesetzesentwurfs aus dem derzeit SPD-geführten Bundesgesundheitsministerium. Es solle gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden. Unter anderem hatte die Bundesärztekammer auf eine sprachliche Anpassung gedrängt. Schließlich steige der Frauenanteil in Physiotherapie- und Arztpraxen seit Jahren.

Bedenken kamen vom Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller, der nun etwas längere Satz sei nicht innerhalb der "etablierten Zeitspanne von vier Sekunden professionell sprechbar". Das Gesundheitsministerium hingegen hält den "einmaligen Umstellungsaufwand" sowie potenziell geringfügig höhere Werbungskosten für zumutbar.