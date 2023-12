Eine Tradition in der Vorweihnachtszeit ist die Weihnachtsfeier von Frank Zander. Am 22. Dezember bewirten zahlreiche Helfer rund 1.700 Obdachlose. Das Event findet bereits zum 29. Mal statt - dieses Jahr leider ohne den Gastgeber. Sein Sohn gab nun ein Update zum Gesundheitszustand seines Vaters.

Was wäre Weihnachten ohne Traditionen? Am 22. Dezember findet - erstmals nach drei Jahren Pause - wieder die große Weihnachtsfeier für Obdachlose im Berliner Estrel-Hotel statt, die von Schlagersänger Frank Zander organisiert wird. Doch der 81-Jährige kann dieses Jahr nicht teilnehmen. Zander war Mitte Dezember ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er wochenlang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. Ein mehrtägiger Aufenthalt im Berliner Charité folgte.

Obwohl Zander inzwischen wieder zu Hause ist, fällt die Veranstaltung für ihn aus. "Wir mussten auf den Rat der Ärzte achten, denn die Gesundheit geht vor", erklärte sein Sohn Marcus der dpa vor dem Event und betonte: "Vadder hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er ist einfach noch zu schwach auf den Beinen."

Dass der Gastgeber selbst nicht anwesend sein kann, tut der Stimmung vor Ort jedoch (fast) keinen Abbruch: die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, "die Teller werden belegt", der Baum steht und "die Tische sind gedeckt". Das ist der aktuellen Instagram-Story der Verantwortlichen zu entnehmen. Etwa 130 Helfer und rund 60 Prominente, darunter Julian F.M. Stoeckel, warten auf den Ansturm. "Wir rollen aber keinen roten Teppich aus, die sollen sich eine Schürze umbinden und helfen", betonte Marcus Zander.

"Familienfeier aus vollem Herzen": Wie sich die Zanders um Obdachlose kümmern

Frank Zander kann dann wenigstens ein bisschen dabei sein. Wie Sohn Marcus bestätigt, hat sein Vater eine Videobotschaft aufgenommen, die während der Feier in Berlin-Neukölln gezeigt werden soll. Vertreten werden ihn vor Ort sein Sohn und sein Enkel. Sie begrüßen "die Gäste an der Tür, denn es ist und bleibt eine Familienfeier aus vollem Herzen", so Marcus Zander.

Nähere Informationen rund um den Gesundheitszustand seines Vaters hält er bislang jedoch zurück, zeigt sich aber optimistisch: "Wenn alles gut geht, wird er schnell und auch zu einhundert Prozent wieder fit!"

Bereits zum 29. Mal richteten die Zanders die Weihnachtsfeier für Bedürftige aus. In den vergangenen Jahren konnten sich rund 3.000 Obdachlose über Spenden freuen. Während der Pandemie verteilte die Promi-Familie mit Foodtrucks kostenlose Mahlzeiten. Für sein Herzensprojekt, das er 1995 ins Leben rief, wurde Frank Zander mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.