"Ich habe wohl zu wenig Sonnencreme benutzt". Mit diesen Worten kommentiert Leni Klum ihre jüngste Instagam-Story. Das Bild zeigt den unverhüllten Rücken der Tochter von Heidi Klum und offenbart einen üblen Sonnenband.

Leni Klum hat wieder mal ein Oben-ohne-Foto gepostet. Das Model präsentiert seinen 1,9 Instagram-Followern ihre entblößte Rückenansicht. Wo normalerweise mit "Ohlala" anerkennend reagiert wird, dürften sich die Follower diesmal aber "Auauau" gedacht haben. Denn Leni erlitt einen "Bade-Unfall": Ihr Rücken, bis hinunter zu den Po-Backen, glüht förmlich vor Sonnenbrand.

Da hat die Tochter von Supermodel Heidi Klum wohl beim Sonnenbaden die Zeit vergessen. Und nicht nur das: an Sonnencreme mangelte es auch. Die Sonne knallte so stark auf Lenis Rücken und Pobacken, dass man bestens erkennt, wo das Schnürchen ihres Bikini-Oberteils verlief - sogar die Schleifen des Knotens haben sich "in die Haut gebrannt".

Warum hat Aris Rachevsky seine Freundin Leni Klum nicht eingecremt?

Wo sind sie, die helfenden Hände, wenn man sie so dringend braucht? Denn auf dem Rücken kann man sich selbst ja tatsächlich nicht richtig eincremen. War die sonst allgegenwärtige Mama nicht erreichbar? Und was ist mit Lenis Freund Aris Rachevsky? Aber vielleicht war Aris, der Sohn des Star-Fotografen Spiro Poros und der Künstleragentin Rhea Rachesvsky aus sportlichen Gründen abwesend. Der 19-Jährige, den Leni in der Nachbarschaft des Klum'schen Anwesens in Los Angeles kennenlernte, ist Eishockeyspieler. Vielleicht muss er sich mit seinen El Segundo Strikers nur auf die neue Saison vorbereiten.

Hätte Leni da mal lieber beim Training zugeschaut. In der kühlen Eishalle wäre ihr das Sonnenbrand-Malheur sicher nicht unterlaufen.