Durch "Das perfekte Dinner" will Sven (37) seine Gastgeberqualitäten gegenüber Fremden testen - "und vielleicht neue Freunde gewinnen". Gut gelaunt öffnet er an Tag 2 in Frankfurt am Main die Tür zu seiner wie ein Hotel dekorierten Wohnung. Allerdings kann sein Menü nicht alle überzeugen ...

"Freunde sagen, du hast so ein riesen Wimmelbild", zeigt Sven seine detailreiche Einrichtung. Als Director of Finance and Controlling in einem Hotel hat er eine gewisse Faszination für Hotellerie und Service und lernte als Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff die Sterneküche kennen. "Auch wenn man in Frankfurt nicht auf dem Balkon mit Gasgrill grillen darf, wir grillen heute mit Gasgrill", widersetzt sich Sven für sein "Perfektes Dinner" ausnahmsweise mal den Vorschriften. "Der rote Faden" - so sein Motto - ist die Farbe Rot bei den einzelnen Gerichten, unter anderem durch Rote Bete in der Lachs-Beize. "Blutbad, ne?", blickt Sven auf sein rotverschmiertes Schneidebrett. "Ist aber keiner gestorben, Gott sei Dank." Es gibt: Vorspeise: Königlicher Besuch: ER trifft SIE

Hauptspeise: Schwimmen - Rauchen - Popen

Nachspeise: Wir hatten doch nichts ... Der Blick aufs Menü hinterlässt ratlose Gesichter. "Er kommt ja aus dem Osten, da gibt's doch bestimmt so eine Nachspeise", rätselt Mel (47) über das ominöse Dessert. "Bei uns gab's 'nen Pudding", erinnert sich Jana (44) an die eigene Kindheit im Osten zurück. Für Martina hat die Vorspeise "sehr gut harmoniert" Spargelsalat und Spargelsuppe klingt eigentlich simpel. Trotzdem rotiert Sven ein wenig am Herd, denn es gibt ein poschiertes Ei und Brot mit Grüner Soße als Pesto dazu. "Es waren viele verschiedene Konsistenzen auf dem Teller, die aber sehr gut miteinander harmoniert haben", findet Martina (28). Für Mel ist das Highlight das Pesto: "Habe ich so noch nie erlebt, werde ich definitiv nachmachen." Es folgen gesmokter Lachs, Erbs-Minz-Püree, Kartoffelnest und scharfes Popcorn. "Der Hauptgang war auf dem Teller wirklich optisch sensationell", lobt Grill-Spezialistin Jana. "Der Lachs war sensationell!" Nur das Erbs-Püree passt nicht dazu: "Das hat nicht harmoniert für mich." Seb (44) kann mit dem Popcorn-Crunch nichts anfangen: "Hätte ich auf dem Teller nicht gebraucht. Ich fand es ein bisschen fettig." Gespaltene Meinung zum Perücken-Spaß Als Dessert gibt es Erdbeeren und Passionsfrüchte als eine Art Tiramisu und eine Eispraline. "Als Sachse, Löffelbiskuits ist ja so was Italienisches, das hatten wir nicht", erklärt Sven seinen Dessert-Titel. Deshalb bäckt er stattdessen einen Mürbeteig. Zum Nachtisch verteilt Sven Karnevals-Kopfbedeckungen, um die Stimmung zu lockern. "Er hätte es nicht machen müssen", findet Jana die Aktion überflüssig. "Ich brauche es nicht, auch nicht beim Essen." Mel macht den Spaß gerne mit: "Fand ich irgendwie lustig." "Ich habe keinen Zucker drin im Dessert", verkündet Sven bei Tisch. Die natürliche Süße der Früchte soll reichen. "Mir hat das zu gesund geschmeckt. Mir hat da ein bisschen der Pep gefehlt. Mir hat das Fett gefehlt, die Süße gefehlt, die Säure gefehlt", mag Seb das Tiramisu nicht. "Es hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen." Den drei Damen mundet die zuckerfreie Mascarponecreme dafür sehr gut. "Die Nachspeise war ein gelungener Abschluss, der die Hauptspeise aber nicht toppen konnte", resümiert Martina. Mit 32 Punkten zieht Sven mit Vorabend-Köchin Jana gleich.