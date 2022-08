Prinzessin Diana galt als die "Königin der Herzen". Ihr Unfalltod am 31. August 1997 im Alter von nur 36 Jahren erschütterte die Weltgemeinschaft.

© The HISTORY Channel / Ian Jackman / ZDF

Zum 25. Todestag von Lady Di blickt eine Dokumentation auf die populäre Trauerfeier in Westminster Abbey zurück. Der Bezahlsender The HISTORY Channel zeigt den Film am 31. August.