Die Nachricht vom Tod des "Fast and Furious"-Stars erschütterte 2013 Hollywood: Fast zehn Jahre später erinnert Paul Walkers Tochter mit rührenden Worten auf Instagram an ihren Vater. Der Schauspieler wäre am Dienstag 50 Jahre alt geworden.

Inzwischen ist das Unglück fast zehn Jahre her: Am 30. November 2013 verunglückte Hollywood-Star Paul Walker zusammen mit dem Rennfahrer Roger Rodas bei einem Autounfall in Los Angeles, weltweit drückten Fans ihre Trauer aus. Am Dienstag wäre der Schauspieler, der besonders für die "Fast and Furious"-Reihe bekannt war, 50 Jahre alt geworden. Anlässlich des runden Geburtstags veröffentlichte seine Tochter Meadow einen berührenden Text auf Instagram. Auf der Social Media Plattform postete die 24-Jährige ein altes Schwarz-Weiß-Bild. Darauf sind Paul Walker und Meadow, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Kind, gemeinsam zu sehen. Der Vater hält seine Tochter im Arm. "Herzlichen Glückwunsch an meinen Schutzengel", kommentierte Meadow Walker die alte Aufnahme. "Danke für deine Liebe, deine Führung, deine Freundschaft, deinen Sonnenschein und dafür, dass du mich dazu erzogen hast, all die Schönheit der Welt zu sehen." Ihren Vater Paul bezeichnet das Model als "freundlichste, bescheidenste, großzügigste und fürsorglichste Seele, die ich kenne". Sie habe schon in jungen Jahren von ihrem Papa gelernt, Menschen mit Respekt zu behandeln, Gutes zu tun und auf den Planeten aufzupassen, schreibt Meadow Walker in der Caption. Der Text endet mit den Worten: "Ich liebe dich und vermisse dich jeden Tag." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)