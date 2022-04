Nach knapp 30 gemeinsamen Jahren haben Billy Ray und Tish Cyrus, die Eltern von Miley Cyrus, ihr Ehe-Aus bestätigt. In der Vergangenheit hatte das Ex-Paar bereits zweimal die Scheidung eingereicht.

Bei Familie Cyrus hängt einmal mehr der Haussegen schief: Mileys Eltern Billy Ray und Leticia "Tish" Cyrus haben die Scheidung eingereicht - bereits zum dritten Mal. Laut dem US-Nachrichtenportal "TMZ" soll Tish Cyrus vergangene Woche die entsprechenden Unterlagen in Tennessee eingereicht haben. Grund seien "unüberbrückbare Differenzen". Offiziell ließ das Ex-Paar in einer Erklärung gegenüber "People" verlauten: "Wir sind zusammen aufgewachsen, haben eine Familie großgezogen, auf die wir sehr stolz sein können, und es ist nun an der Zeit, unsere eigenen Wege zu gehen."

Weiter heißt es: "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht oder überstürzt, aber angesichts der vielen Dinge, die in der Welt passieren, wollten wir Klarheit schaffen und einen Schlussstrich ziehen, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können." Bereits 2010 und 2013 hatte das Ex-Paar Scheidungsanträge gestellt, diese jedoch wieder zurückgezogen.

Der 60-jährige Billy Ray ("I'm American"), ein bekannter Country-Sänger, heiratete Tish im Dezember 1992, kurz nach der Geburt von Tochter Miley. Die 29-Jährige hat zwei jüngere Geschwister sowie drei Halbgeschwister: Tish Cyrus brachte zwei Kinder mit in die Ehe, Ray hat noch einen Sohn in Mileys Alter.