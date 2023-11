Zuletzt wurde viel spekuliert. Nun ist es offiziell: Robert Pattinson und Suki Waterhouse erwarten ihr erstes Kind. Wie in einem Video zu sehen ist, das Fans unter anderem auf X (ehemals Twitter) teilten, war der Baby-Bauch der Schauspielerin und Musikerin bei einem Festival-Auftritt am Sonntag kaum noch zu übersehen.

"Ich dachte, ich trage etwas Glitzerndes, um euch von etwas anderem abzulenken", scherzte die 31-Jährige: "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert." Weitere Details - etwa zum Geburtstermin - sind nicht bekannt. Bislang hatten Waterhouse ("Daisy Jones & The Six") und ihr Partner, "Twilight"-Star Robert Pattinson, ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit gehalten.

Die beiden Briten Waterhouse und Pattinson sind seit 2018 ein Paar. "Ich bin schockiert, dass ich mit jemandem seit fast fünf Jahren so glücklich bin", scherzte Waterhouse kürzlich in einem Interview mit der "Sunday Times". Bis vor kurzem lebten die beiden noch getrennt, vor rund einem halben Jahr sollen der 37-jährige "Batman"-Darsteller und seine Partnerin in Los Angeles zusammengezogen sein.

"I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”



Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb