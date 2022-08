In Margarethen am Moos - oder wie Julia (31) sagt "am AdW" - 30 Kilometer außerhalb von Wien wirft Daniel (33) an Tag 2 seinen Grill an. "Es wird grobschlachtiger", rechnet Mitstreiter Robert (46) mit wenig Chichi. Dafür gibt's Fleisch "zum Niederknien" ...

An Tag 2 bei "Das perfekte Dinner" ist das Ziel von Daniel klar: "Ein kulinarisch wertvoller Abend." Dafür gibt er sich größte Mühe. Im Garten will der frischgebackene Vater eines Sohnes eine "Fleisch-Schau" am Grill bieten. Grillen kann er, alles andere in seinem Drei-Gänge-Menü zaubert der Bauleiter ebenfalls seit Jahren lecker auf den Teller: Vorspeise: Tatar - Lachsforelle / Avocado / Mango mit schwarzem Sesam und Wasabi

Hauptspeise: Tomahawk von der Kalbin vom Kohlegrill mit Kartoffelgratin und Spargel

Nachspeise: Palatschinken-Rosen mit Topfenfüllung aus dem Ofen auf Erdbeerspiegel und Erdbeersorbet Übernächtig und verkatert trifft sich die Wien-Gruppe zum Menü-Raten. Der Blick auf die Speisekarte löst bei Robert aber direkt Begeisterung aus: "Liebe ich!" Er freut sich auf die Palatschinken als Dessert: "Ein österreichischer Klassiker, herrlich!" Julia kriegt schon beim Lesen Hunger: "Geil!" Daniel hat's den Mädels eh schon angetan. "Wie aus dem Bilderbuch. Wunderschöne Augen", schwärmt Martina (54) vom Gastgeber. Findet Jessica (34) auch, aber "hohe Ansprüche an seine Küche hat er nicht". Der Alkohol fließt schon vor dem ersten Gang Die Belohnung für den weiten Weg "in die Pampa" erwartet die Gäste direkt nach der Ankunft: ein eisgekühlter Caipirinha. "Drei Jahre war ich Barkeeper", verrät Daniel. Deshalb schmeckt der Drink so gut. Julia: "Da hat er bei mir gleich 100 Punkte erreicht." "Wollt ihr den Wein erst bei der Vorspeise trinken oder darf ich ihn euch jetzt schon servieren?", stellt der Gastgeber vor dem ersten Gang eine rhetorische Frage. Einstimmige Antwort der trinkfreudigen Runde: "Jetzt schon!"

"Ich muss mich für den Wasabi-Schaum entschuldigen, der ist leider bissl schneeflockig geworden", will die Espuma-Flasche nicht so wie Daniel sich das vorgestellt hat. Dafür entsprechen Lachs-Tatar, Avocado und Mango genau den Vorstellungen der Gäste: "Mmm!" Martina hält das Grillfleisch für "großes, großes Kino" Kartoffel-Gratin und Spargel gab's schon am Vorabend. Daniel muss also vor allem mit seinen Grillkünsten punkten. "Wer will Fleisch-Schau machen?", bittet er die Gäste nach draußen. Deren Reaktion angesichts des Tomahawks: "Wow!" Robert schaut interessiert zu: "Richtig geil! Mir hat das Live-Cooking sehr gut gefallen!" Martina: "Das war wie auf der großen Bühne. Das war wie bei 'Grill den Sowieso'. Großes, großes Kino." Auch der Geschmack überzeugt. Julia: "Das Fleisch war zum Niederknien." Jessica: "Dieses Fleisch ... von dem träume ich heute Nacht noch." Der Palatschinkenteig ist für Daniel "Gefühlssache", als echter Wiener hat man sowas im Blut. Gefüllt mit Topfen werden die Pfannkuchen nochmal im Ofen überbacken - für Martina zu viel Aufwand, "eine simple Topfenpalatschinke" hätte gereicht. Für Jessica liegt die Nachspeise deutlich hinter dem Hauptgang: "Ich fand das Sorbet mega unspektakulär." Dem Fleisch sei Dank schafft es Daniel mit 33 Punkten trotzdem an die Spitzenposition.