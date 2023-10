Wunder gibt es bekanntlich immer wieder. Aber ist "Super Mario Bros. Wonder" so wundervoll, wie sich das Switch-Besitzer erhoffen? Die ersten internationalen Pressestimmen geben Auskunft.

Schon vor dem exklusiven Release von "Super Mario Bros. Wonder" für die Nintendo Switch am 20. Oktober gewährte die internationale Fachpresse erste Eindrücke von dem 2D-Jump&Run. Und die sind überaus positiv.

Es zeichnet sich ab, dass das neue Abenteuer des Klempners rundum gelungen zu sein scheint. Mit seiner Mischung aus Oldschool-Nostalgie und innovativen neuen Elementen in der Spielmechanik punktet "Super Mario Bros. Wonder" durch die Bank bei den Testern. Die namensgebenden Wunder-Effekte, die das Spielgeschehen lebendiger machen, sorgen für Kurzweil und einen hohen Wiederspielwert. Die neuen Welten wirken besonders dynamisch und abwechslungsreich, so der allgemeine Tenor.

Auch das Badge-System, mit dem man gewisse Sonderfähigkeiten wie etwa eine Schwebemütze ausrüsten kann, wird gelobt - ebenso wie der Spaß beim kooperativen Spiel. Aktuell erreicht "Super Mario Bros. Wonder" auf der Wertungs-Vergleichsplattform Metacritic 93 von 100 Punkten - ein hervorragender Score. Besser performte zuletzt nur ein Switch-Exklusivtitel: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" hat aktuell einen Metascore von 96. Doch "Super Mario Bros. Wonder" kann ja noch aufholen.

"Ein Platz im Olymp" ist dem Spiel sicher

"GamesRadar" vergibt in seiner internen Wertung immerhin 4,5 von 5 möglichen Punkten. Besonders gut gefielen der Redaktion die neuen Power-Ups und die Art, wie die Effekte der Wunderblume von Nintendo optisch umgesetzt wurden. Als Schönheitsfleck wird allerdings bemäkelt, dass es nicht mehr besondere Fähigkeiten pro spielbarem Charakter gibt. Besonders gelobt wird zudem der Überraschungseffekt, der in jedem Level garantiert sei.

"NPR" schreibt von einem "surrealen Meisterwerk" und lobt die Lebendigkeit hinsichtlich Präsentation, kooperativem Spiel und der Kulissen, welche das Blumen-Königreich bietet. "Super Mario Bros. Wonder" beweist laut "NPR", dass es Nintendo noch immer gelingt, "mit zwei der ältesten Verben der Spielegeschichte Innovatives zu erschaffen: 'run' and 'jump'". Das "Rennen" und "Springen" spielt natürlich an auf das Genre. Angesprochen würden sowohl Veteranen der Mario-Reihe als auch Einsteiger.

"Inverse" vergibt 8 von 10 möglichen Punkten und schreibt, "Super Mario Bros. Wonder" würde zwar das Rad nicht neu erfinden, doch ein "fantastisches Tuning" darstellen.

"CNN" lobt die Multiplayer-Optionen, das klare Level-Design und den "wundervollen Sinn für Zauber". Alles in allem sei "Super Mario Bros. Wonder" eines "der besten Nintendo Switch-Spiele" und würde einen Platz im Mario-Olymp neben "Super Mario World" und "Super Mario Bros. 3" verdienen.

"Ein Meistwerk"

"The Verge" kommt zum Schluss, dass selbst Spieler, welche die Mario-Games von Beginn an verfolgten, permanent von neuen Momenten in "Super Mario Bros. Wonder" überrascht würden.

"Wccftech" vergibt 9,5 von 10 Punkten. Beeindruckt ist man von der Grafik, dem Gespür für die Charaktere und dem Level Design. Allerdings würde Marios neue Stimme etwas von dem "ansteckenden Enthusiasmus von Charles Martinet" vermissen lassen. Seit "Super Mario Bros. Wonder" hat Mario bekanntlich nach über drei Jahrzehnten einen neuen Sprecher: Kevin Afghani.

Das deutschsprachige Medium "PC Games" verleiht "Super Mario Bros. Wonder" den Hit Award und spricht von einem "Meisterwerk" sowie vom "besten 2D-Mario seit dem Super Nintendo". Bekrittelt wird dennoch der "lahme Online-Modus", kleinere "Fehlerchen" sowie "schwache Bosse".

"Elefantastisch!"

"Ein großer Spaß", urteilt "Golem.de" über "Super Mario Bros. Wonder". Das eigentlich "dezent angestaubte" Jump&Run-Gameplay wirke in dem "elefantastischen" Abenteuer "so frisch wie ein gerade zurechtgestutzter Schnauzer". Die Redaktion sei "hingerissen von den tollen Ideen und der charmanten Aufbereitung", so der Eindruck nach mehreren Stunden Spielzeit.

"GamePro" nennt "Super Mario Bros. Wonder" einen "Switch-Knaller", den man nicht verpassen sollte. Zudem sei der Titel "das perfekte Spiel für graue Herbst- und Wintertage". Das Spiel würde sich anfühlen "wie ein Mario-Spiel einer neuen Generation". Nur ein Makel fällt der Redaktion auf: Die Boss-Kämpfe sind den Testern nicht anspruchsvoll genug. Gelobt wird indes der "enorme Wiederspielreiz".