Tayor Swift hat eine besondere Überraschung für ihre Fans auf Lager: Im Rahmen ihres "Eras"-Tourauftaktes bringt der Popstar noch nie veröffentlichte Songs heraus - vier Stück an der Zahl!

Überraschende Neuigkeiten von Taylor Swift: In ihrer Instagramstory kündigte die mehrfache Grammy-Gewinnerin an, im Rahmen ihrer "Eras"-Tour, die am Freitagabend in Glendale, Arizona, beginnt, bislang unveröffentlichtes Material zu veröffentlichen - und zwar genau um Mitternacht (ET) in der Nacht von Freitag auf Samstag (21.00 Uhr MEZ, Freitag, 17. März).

Dabei handle es sich um drei Songs aus Swifts neuem Remake-Repertoire: Die Titel der Tracks lauten "Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Taylor's Version)" (Ft. Joy Williams and John Paul White) und "If This Was a Movie (Taylor's Version)". Das Song-Quartett vervollständigt laut Branchenmagazin "Variety" der bereits im Februar geleakte Track "All of the Girls You Loved Before", der auf TikTok viral ging. Den Song schrieb die 33-jährige Künstlerin, während sie an ihrem "Lover"-Album (2019) arbeitete.

Bereits zu Beginn des Jahres 2021 kündigte Swift an, insgesamt sechs ihrer Studioalben neu veröffentlichen zu wollen. Die Gründe dafür hängen mit einem Rechtestreit zusammen, der seit Jahren tobt. Der Musik-Unternehmer Scooter Braun erwarb im Juni 2019 für 300 Millionen Dollar das Tonstudio Big Machine Label Group - und damit auch die Rechte an Swifts dort eingespielten Master-Aufnahmen ihrer Musikstücke.

Neue Songs, neuer Sound

Die zwei Neuaufnahmen "Eyes Open" und "Safe & Sound" (Ft. Joy Williams and John Paul White) stammen ursprünglich aus dem "Hunger Games"-Soundtrack ("Die Tribute von Panem") von 2012. Damals war noch das US-amerikanische Country-Folk-Duo "The Civil Wars" bei der Produktion mit von der Partie. Das Remake präsentiert Williams und White dieses Mal als Solokünstler, weil das Country-Duo schon seit Jahren getrennte Wege geht.

Der vierte neue Song trägt den Titel "If This Was A Movie". Gerüchten zufolge ist der Song ein Vorgeschmack auf die noch nicht angekündigte Deluxe-Version von Swifts Album "Speak Now", das erstmals 2010 herauskam.