Gerade erst genesen - und schon wieder an Covid-19 erkrankt. Nachdem Ex-Beatle Ringo Starr bereits zu Oktober-Beginn Konzerte ausfallen lassen musste, sah sich der Schlagzeuger aufgrund einer erneuten Infektion gezwungen, weitere Shows abzusagen.

Bereits zu Beginn des Monats sah sich Ringo Starr gezwungen, sieben Konzerte abzusagen, da er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Eigentlich wollten der Ex-Beatle und seine Band diese Woche wieder auf Tour gehen. Drei weitere Konzerte in den USA standen auf dem Plan, den Tourabschluss sollten planmäßig zwei weitere Auftritte in Mexiko-Stadt bilden. Doch offenbar hat sich Starr ein weiteres Mal innerhalb kürzester Zeit mit Corona infiziert - und auch diese Konzerte fallen nach Informationen des britischen "New Music Express" vorerst ins Wasser. Noch ist unklar, ob die Termine verschoben werden oder gänzlich ausfallen.

Starr bestätigte via Social Media, dass er schon wieder Corona-positiv ist. "Ich bin mir sicher, dass ihr genauso überrascht sein werdet wie ich", wendete er sich an seine Fans. Dabei erklärte er, dass "der Rest der Tour abgesagt ist".

Insgesamt muss der ehemalige Pilzkopf bereits zum dritten Mal aufgrund von Covid-19 die geplanten Konzert-Termine ausfallen lassen. Während es den 82-Jährigen bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats erwischte, sorgten die Infektionen zweier Band-Mitglieder bereits im Juni für Absagen. Damals wurden Keyboarder Edgar Winter sowie Gitarrist Steve Lukather positiv auf das Coronavirus getestet.

Schon der dritte Ausfall wegen Covid-19

"Es tut uns sehr leid, dass wir die Fans im Stich gelassen haben", schrieb Ringo Starr damals in einer Nachricht an seine Fans. "Es war wundervoll, wieder auf Tour zu sein und wir hatten eine großartige Zeit, für euch alle zu spielen." Bereits im Hochsommer war dem Beatles-Drummer bewusst, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. "Wie wir alle wissen, ist [COVID-19] immer noch da und obwohl wir vorsichtig sind, passieren solche Dinge", schrieb er damals.

Im Jahr 2019 veröffentlichte Starr sein letztes Soloalbum namens "What's My Name". 2021 legte der Brite mit zwei EPs - "Zoom In" und "Change The World" nach. Erst im September veröffentlichte er die vier Track starke "EP3".